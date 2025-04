Svou dokumentární sérii na Netflixu bude mít i F1 Academy. K vidění bude od 28. května

Po vzoru dokumentárního díla Drive to Survive, která mapuje sezonu F1, bude mít na Netflixu podobnou sérii i šampionát F1 Academy.

Šampionát F1 Academy, který je určen pro dívky ve věku 16 až 25 let, je součástí vybraných víkendů formule 1 od roku 2023. Zatímco v úvodním roce se šampionkou stala Marta Garcíaová, vloni pohár za celkové vítězství převzala Abbi Pullingová.

A právě na základě událostí uplynulé sezony vznikla nová dokumentární série streamovací služby Netflix, která nese název F1: The Academy.

Koncept seriálu by měl být podobný tomu, na co jsou zvyklí fanoušci u dokumentárního seriálu Drive to Survive, který od roku 2019 mapuje dění v předchozí sezoně F1.

„Adrenalinem naplněný dokumentární seriál sleduje závodnice, které mezi sebou bojují v průběhu sezony 2024 v šampionátu F1 Academy. Díky exkluzivnímu pohledu do zákulisí přináší F1: The Academy nejen dramatické momenty ze závodů, ale také osobní příběhy a napětí, které prožívají tyto neuvěřitelné závodnice a jejich týmy při překonávání bariér v jednom z nejnáročnějších sportů světa,“ píše se v tiskové zprávě.

Všechny epizody sedmidílné série F1: The Academy budou na Netflixu k vidění od 28. května.