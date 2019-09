Svoji budoucnost nemám ve svých rukou, uvědomuje si Hülkenberg

Již před časem Renault potvrdil, že s jeho monoposty bude v sezóně 2020 závodit dvojice Daniel Ricciardo, Esteban Ocon. Místo u francouzské stáje tak nezbylo pro Nica Hülkenberga, jehož jméno se chvíli spojovalo s možným přestupem k týmu Haas.

Americká stáj však ve čtvrtek oznámila, že jezdeckou posádku pro sezónu 2020 nezmění. Za Haas tak tím pádem budou nadále jezdit Kevin Magnussen a Romain Grosjean. Podle některých spekulací bylo přitom Francouzovo místo u Haasu v ohrožení, Grosjean ale nakonec zůstává.

Hülkenbergovi se tak uzavřela jedna varianta pro rok 2020, Němec však stále vidí i další možnosti. Jezdeckou posádku pro příští sezónu ještě nemá potvrzenou Alfa Romeo a volné místo bude i u Williamsu, kde vítěz Le Mans z roku 2015 v sezóně 2010 začínal.

„Myslím si, že každý vidí a chápe, jaké sedačky jsou aktuálně k dispozici a jaké ne. Řekl bych, že je to celkem zjevné. Nyní to nemám pod svoji kontrolou, nemám to ve svých rukou,“ řekl Hülkenberg pro motorsport.com.

„Potřebujeme teď trochu více času. Myslím, že tu jsou stále možnosti a realistické šance, v této hře si ale nikdy nemůžete být jistí.“

Německý pilot však nebyl zklamán tím, že se místo u Haasu neuvolní. Hülkenberg prý předem věděl, že Magnussen i Grosjean zůstanou u amerického týmu.

„Nejsem zklamaný, protože jsme se o dohodu nesnažili, nešli jsme za tím, nesouhlasili jsme a nedomluvili jsme se s Haasem.“

„Haas pro nás stoprocentně byl variantou a jednali jsme spolu, to není žádné tajemství. Akorát jsme prostě nenašli společnou řeč,“ uvedl Hülkenberg.

Nico Hülkenberg by mohl zamířit k Alfě Romeo, které šéfuje Frédéric Vasseur. Ten německého pilota velmi dobře zná z formule 3 a formule 2 (dříve GP3, GP2) a jeho příchod do svého týmu by uvítal. V cestě však Hülkenbergovi stojí Antonio Giovinazzi, jehož setrvání u Alfy bude podporovat Ferrari.

„Vzájemně se už léta velmi dobře známe. On je tím, kdo mě přivedl k Renaultu a pomohl mi uzavřít smlouvu,“ rozhovořil se Hülkenberg o Vasseurovi.

Pro dvaatřicetiletého pilota by se také mohla otevřít cesta zpět do Williamsu, kde po sezóně skončí Robert Kubica. Britská stáj se však nenachází v optimálním období.

„Ve formuli 1 chci vážně pokračovat, musí mi to ale dávat smysl. Musí to být smysluplné, musím uzavřít správnou dohodu. Nejsem tak zoufalý, abych se za každou cenu držel ve formuli 1 a bral prostě všechno.“

„Nechci znevažovat Williams, mluvím obecně. Týká se to i Haasu, musí to zkrátka dávat smysl.“

Nico Hülkenberg se dívá i na další možnosti, které se mohou nacházet i mimo formuli 1. V hledáčku Němce by se mohla objevit i formule E.

„Zaznamenal jsem nějaký zájem z té série (z formule E), ale z mé strany tam žádné snahy nejsou.“

