Svobodu za věrnost? Objevují se nové spekulace ohledně budoucnosti Maxe Verstappena

Max Verstappen je v polovině sezóny samozřejmě stále matematicky v boji o pátý titul. Platí to také z praktického hlediska? Ztráta na jezdce McLarenu roste, ale zatím bychom ho neodepisovali.

Vedle toho se blíží příchod nových pravidel, z Red Bullu odešla řada důležitých lidí, skončil Christian Horner a Mercedes stále nepotvrdil George Russella pro příští rok.

To vše je samozřejmě živnou půdou pro nejrůznější spekulace o budoucnosti Maxe Verstappena.

Jeho smlouva vyprší na konci roku 2028. Existuje ale výstupní klauzule. Oficiálně samozřejmě její znění nikdo nezná. Podle některých spekulací už vypršela, podle jiných je stále ve hře a aktivovala by se v případě, že bude Verstappen po Spa na čtvrtém nebo horším místě – aktuálně má na čtvrtého Russella náskok 18 bodů.

Zůstane, ale...

V krátké přestávce mezi závody v Silverstonu a ve Spa kolovaly spekulace o setkání Wolffa a Hornera na Sardinii, kde oba skutečně ve stejnou dobu pobývali. Ostrov má 24 tisíc kilometrů čtverečních a podle všeho byl pobyt obou osobností F1 jen dílem náhody.

Falešné pak byly nejrůznější fotografie Wolffa a Verstappena, jak společně nastupují do letadla – ve skutečnosti šlo o Wolffův odlet z Nizozemska před třemi lety.

S nejnovější spekulací přišel Auto Motor und Sport (AMuS), podle kterého se Verstappen zavázal, že u Red Bullu zůstane.

„Poslední rok a půl nešel tak dobře. Teď se díváme dopředu. Musíme pracovat na voze a vylepšit ho ještě pro tento rok, ale i pro příští sezónu,“ řekl Verstappen ve čtvrtek při setkání s novináři. Toto Wolff zase pro ORF uvedl, že prioritou je současná jezdecká sestava.

„V táboře obhájce titulu si uvědomili, že ukvapená změna přinese více problémů, než kolik jich vyřeší. V současné době nikdo nemůže spolehlivě odhadnout, kdo bude mít příští rok dobré nebo špatné karty,“ píše AMuS.

Podle AMuS dostal Verstappen za loajalitu k týmu možnost odejít na konci příštího roku, pokud by nechtěl u rudých býků dále pokračovat.

Christian Horner se do toho nechtěl pouštět. To měl být poslední kamínek do mozaiky jeho zbavení moci.

Obecně se předpokládá, že Mercedes bude mít dobrý motor. Už se ale trochu zapomíná, že motory po okruzích nejezdí. Dobrý musí být i samotný vůz. Kromě toho se může situace v průběhu sezóny změnit. Pro sezónu 2027 se navíc na trhu s jezdci otevře více možností. Bez ohledu na pravdivost současných spekulací dává pro Verstappena smysl v příštím roce zůstat u Red Bullu.