Svět F1 počítá 196 dní bez závodů. Přestávky byly ale i delší

23. března | Junior Red Bullu Sergio Sette Camara míří do japonské super formule. U týmu B-MAX Racing with Motopark nahradil Pietra Fittipaldiho. Sezóna by měla začít 17. května.

22. března | Podle | Podle odkaz bude zítra oznámen odklad i GP Ázerbájdžánu...

20. března | Formule 1 bude v neděli od 16:00 na Youtube a Facebooku vysílat Grand Prix Brazílie 2016.

20. března | Na výrobě ventilátorů budou spolupracovat všechny týmy se sídlem ve Velké Británii.