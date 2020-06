Svědomí mám čisté, říká Jean Todt v souvislosti s vyšetřováním Ferrari

FIA vloni vyšetřovala pohonnou jednotku Ferrari. Zjistila, že ne vždy muselo být vše v souladu s pravidly, ale dokázat to Scuderii by bylo obtížné. Ve snaze vyhnout se dlouhým sporům uzavřela FIA s Ferrari tajnou dohodu. Jean Todt už dříve řekl, že by byl rád, kdyby byly podrobnosti uveřejněny, ale proti bylo Ferrari.

Není ale Jean Todt ve střetu zájmu? Dříve působil v Maranellu jako šéf stáje. Od té doby uplynula spousta času, ale je zde jedna aktuální vazba. Syn prezidenta FIA Nicolas je manažérem Charlese Leclerca.

„Jsou to nevyhnutelné zvěsti, každý den říkají jednu věc,“ uvedl Todt pro Corriere della Sera. „Tahle to funguje. Vydrží to týden, a pak se přesunou k jinému tématu.“

„Pravda je, že když jsem přijal tuto pozici, věděl jsem, že to bude mít pozitivní a negativní stránky. Moje svědomí je čisté. Pro mě je důležité být transparentní s členy FIA, etika. Zbytek je součástí mé role, včetně nepříjemných fám.“

Todta se zeptali, zda by se postupovalo stejně, pokud by šlo o jiný tým. „Ano. Řídilo se to profesionálně a transparentně podle pravidel.“

Foto: Getty Images / Will Taylor-Medhurst