Své prví vítězství v Kataru vybojoval Aron. Bortoleta odsunula penalizace za Hadjara

Před startem hlavního závodu v Kataru vedl šampionát Bortoleto s 173,5 body. Po včerejším sprintu se však k němu přiblížil Hadjar, který měl nyní ztrátu jen 3,5 bodu. Aron včera původně dokončil závod na pátém místě, ale byl dodatečně penalizován za způsobení kolize s Martinsem a propadl se na sedmé místo. Proto bylo na jeho kontě 135 bodů.

Aron však v pátek vyhrál kvalifikaci a dnes tak startoval z pole position, což mu dávalo jedinečnou šanci zvrátit stav svého nepříznivého skóre. Bortoleto však stál na roštu přímo vedle něj. Nejtěžší z kandidátů na titul to dnes měl Hadjar, který startoval až jako devátý. Zatímco na třetí místo se postavil Martins a na čtvrté nováček Beganovic. Třetí řadu obsadili Verschoor a Crawford, čtvrtou Maini a Goethe.

Po zhasnutí červených světel měl Bortoleto skvělý start a okamžitě převzal vedení. Aron se udržel alespoň na druhém místě, zatímco Beganovic se posunul na třetí pozici. Martins jezdil čtvrtý, následován Verschoorem a Crawfordem. Hadjar se propadl na desáté místo a pro dnešek to s ním nevypadalo vůbec dobře.

V sedmém kole začali piloti zajíždět do boxů, přičemž první z top desítky byl Crawford. O kolo později zamířil do boxů i Aron, následován Beganovicem, Martinsem a Verschoorem. Antonelli se v boxech dostal do kontaktu s Verschoorem. Pilot MP motorsport se s poškozenou pneumatikou musel vrátit ke svým mechanikům a Antonelli byl nucen odstavit vůz vedle trati. Do závodu byl vyslán virtuální safetycar, při němž nejsou povinné zastávky v boxech povoleny. Na to doplatil Bortoleto, který zrovna mířil ke svým mechanikům, ještě stihl při nájezdu do boxové uličky sice odbočit, ale už přejel boxovou čáru, za což se očekávala časová penalizace.

Když byl nasazen plný safety car, zamířil konečně Bortoleto ke svým mechanikům, stejně tak i Hadjar a řada dalších pilotů. Po návratu na trať zůstal Bortoleto ve virtuálním vedení, za ním jezdil Aron. Nejvíce na tom všem ale vydělal Hadjar, který se posunul na virtuální třetí místo. Následoval Goethe, Miyato a Beganovic. V čele teď jezdil nestavějící Bearman, Dürksen, Maini a další piloti na alternativní strategii. V tu dobu už Bortoleto dostal penalizaci pěti vteřin. Poté se začalo opět závodit.

Pilot Invicty měl po restartu velmi divoký manévr, když vyjel mimo trať, ale i přesto si udržel virtuální první pozici. Rychle však na něj začal útočit Aron. Kvůli nehodě Villagomeze byl však opět nasazen safety car a všechny útoky na chvíli ustaly. Při restartu Dürksen předjel Bearmana stalo se tak však ještě před cílovou čárou a musel svou pozici vrátit, tento manévr ho zároveň posunul až na čtvrté místo.

Vedoucí pilot šampionátu postupně dojel k nestavějícímu Mainimu a dožadoval se, aby ho jeho kolega pustil a blokoval další soupeře. Maini místo toho zamířil do boxů, čímž uvolnil Bortoletovi trať, ale vedoucí pilot průběžného pořadí zároveň přišel o cennou pomoc vzadu.

Bortoleto sice virtuálně vedl, ale měl časovou penalizaci, což znamenalo, že musel pokračovat v útoku. Podařilo se mu předjet Dürksena, který teď tvořil bariéru mezi ním a Aronem, ale i Aron rychle pilota AIX Racing překonal.

Když do konce závodu zbývaly necelé tři minuty, zamířil do boxů i Bearman a Dürksen. Bortoleto se tak dostal do čela, následován Aronem a Hadjarem. Rozestupy však byly příliš malé na to, aby ho penalizace udržela před svými rivaly. Dokonce to vypadalo až na čtvrté místo. Bortoleto zabral ve snaze skončil alespoň před Hadjarem, ale to se nakonec nepovedlo.

Po sedmi pódiových umístěních a čtyřech pole position nakonec slavil své první vítězství ve formuli 2 Aron. Na druhém místě se z porážky svého rivala radoval Hadjar. Bortoletovi se podařilo dokončit závod alespoň na třetím místě. Z Kataru tak pořád odjíždí ve vedení šampoinátu s 188,5 body, ale jeho náskok na Hadjara je nyní pouhý půl bod. Napínavěji to pro poslední závodní víkend v Abú Zabí snad už ani být nemohlo. Ve hře je zároveň stále i Aron, který má na kontě 163 bodů.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Paul Aron Hitech Pulse-Eight 55:45.433 30 2 Isack Hadjar Campos Racing 2.763 30 3 Gabriel Bortoleto Invicta Racing 3.175 30 4 Oliver Goethe MP Motorsport 3.796 30 5 Dino Beganovic DAMS Lucas Oil 5.727 30 6 C.Mansell Trident 11.509 30 7 Amaury Cordeel Hitech Pulse-Eight 12.556 30 8 John Bennett Van Amersfoort Racing 18.862 30 9 Zane Maloney Rodin Motorsport 19.818 30 10 Ritomo Mijata Rodin Motorsport 23.297 30 11 Cian Shields PHM AIX Racing 32.320 30 12 Oliver Bearman Prema Racing 33.737 30 13 Richard Verschoor MP Motorsport 39.043 30 14 Joshua Duerksen PHM AIX Racing 46.123 30 15 Kush Maini Invicta Racing 51.909 30 16 Luke Browning ART Grand Prix 53.372 30 17 Pepe Martí Campos Racing 1:05.023 30 18 Max Esterson Trident 1:15.033 30 - Victor Martins ART Grand Prix 25 - Jak Crawford DAMS Lucas Oil 13 - Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 12 - A.K.Antonelli Prema Racing 7

Šampionát TOP5