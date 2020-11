Svatozář Romaina zachránila, říká Brawn [+ časový sled událostí]

Romain Grosjean narazil v úvodním kole do bariéry ve třetí zatáčce po kontaktu s vozem Daniila Kvjata. Vůz se rozpůlil na dvě části s tím, že část, ve které by pilot zůstala v bariéře a začala hořet.

Víme, co se stalo, ale na spoustu podrobností si budeme muset počkat. Zatím víme, že vlivem nárazu došlo ke špičkovému přetížení 53 G. Rychlost byla v té době 221 km/h.

Přibližný časový sled událostí Náraz do bariéry, vůz začíná hořet

+ 9 sekund: na místo nehody přijíždí medical car

+ 15 sekund: maršál (hasič) za bariérou začíná hasit

+ 22 sekund: hasit začíná druhý maršál z druhé strany (z tratě)

+ 28 sekund: začíná hasit třetí maršál

+ 28,5 sekund: Grosjean vychází z plamenů

Hlavním cílem vyšetřování, které již započalo, bude určit příčinu požáru a zajistit, aby se podobný incident neopakoval. Není to ale jediná věc, která bude vyšetřována. FIA se nepochybně podívá také na bariéru nebo na postupy všech zúčastněných, kteří byli na místě nehody.

„Musíme provést hloubkovou analýzu toho, co se stalo,“ řekl krátce po závodě Ross Brawn. „Oheň je znepokojující, rozpůlená bariéra je znepokojující. Rozpůlení bariéry bylo před mnoha lety běžným problémem a obvykle to vedlo k úmrtí.“

„Není pochyb o tom, že svatozář je faktor, který zachránil situaci ... zachránila Romaina. Je potřeba uznat práci týmu, který za ní stojí. Nemyslím si, že by někdo mohl pochybovat o opodstatnění svatozáře. Dnes zachraňovala.“

„Došlo tam k velkému přetížení, musíme se podívat, jak věci selhaly. Vůz se rozpadl a došlo k požáru, který jsme už hodně dlouho neměli.“

„Tahle auta přepravují 100 kg paliva. Pokud by to vybouchlo, byl by to velmi velký požár. Do příštího závodu bude provedena pečlivá kontrola a budou podniknuty kroky, které je třeba udělat. Je to něco, co jsme dlouho neviděli a co jsme nepředvídali.“