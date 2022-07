Svatozář mě dnes zachránila, říká po těžké nehodě Čou

Krátce po startu došlo ke kontaktu mezi Georgem Russellem a Pierrem Gasly, na který doplatil Čou. Ten se roztočil a jeho monopost se převrátil koly vzhůru.

Poté, co v první zatáčce klouzal štěrkovou zónou, se jeho vůz odrazil a přeletěl přes bariéru z pneumatik, za kterou narazil do ochranného plotu. Čou vyvázl z nehody nezraněn

„Byla to velká nehoda a jsem rád, že jsem v pořádku. Traťoví komisaři a lékařský tým na trati byl fantastický v rychlé reakci, musím také poděkovat FIA (Mezinárodní automobilové federaci, pozn. redakce) a formuli 1 za všechnu práci, kterou odvedli a odvádějí pro zlepšení bezpečnosti našich vozů,“ řekl Čou.

„Svatozář mě dnes zachránila a ukazuje to, že každý krok, který uděláme při vylepšování našich vozů, má skutečné a cenné výsledky. Jsem odhodlanější než jindy vrátit se na trať a dělat, co miluji. Jsem v pohodě a těším se na příští týden do Rakouska.“