Švarcman si zaslouží místo ve formuli 1, říká Binotto

Podle Binotta by si Robert Švarcman zasloužil místo ve formuli 1. Jeho šance ale nyní nejsou velké.

Ruský pilot nyní působí ve formuli 1 s izraelským pasem a licencí. V roce 2019 vyhrál F3. Poté dva roky závodil ve formuli 2. V první sezóně skončil čtvrtý, ve druhé obsadil druhé místo za Oscarem Piastrim.

Švarcman letos jezdil ve vozech Ferrari z let 2018 a 2021. Každý tým musí také ve dvou trénincích nasadit jezdce, kteří odjeli méně než dvě grand prix. Ferrari nasadí do obou tréninků právě Švarcmana a to v Austinu a Abú Dhabí. Vzhledem k tomu, že Švarcman pracuje v Maranellu na simulátoru, pomůže to i týmu zlepšit korelaci a zpětnou vazbu.

„Robert je fantastický jezdec,“ řekl Mattia Binotto pro Motorsport.com. „Myslím, že je velmi rychlý, zejména za volantem vozu F1.“

„Kdykoli řídil vůz F1, byl velmi rychlý. Jsou jezdci, kteří jsou možná skvělí ve F3 a F2 a pak nejsou dost dobří ve F1.“

„Myslím, že Robert je pravý opak. Ve F3 a F2 byl velmi dobrý, ale v F1 je velmi, velmi dobrý. Proto je škoda, že v současné době nemá žádné místo.“

Binotto také ocenil přínos Švarcmana v Maranellu. „V letošní sezoně odvedl spoustu práce na simulátoru. Hodně pomohl našemu týmu při vývoji současného vozu.“

„Myslím, že se jako jezdec zlepšil, rozvinul své vlastní schopnosti a dnes je mnohem vyzrálejší, dokonce i než před rokem. Proto si myslím, že je to jezdec, který by si zasloužil místo. Víme, že je to nyní velmi obtížné, ale doufejme, že se to v budoucnu podaří.“

Švarcman by pro příští rok mohl mít reálnou šanci snad jen u Haasu. V souvislosti se sedačkou vedle Kevina Magnussena, který má smlouvu, padají ale spíše jiná jména.