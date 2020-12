Švarcman bude v příštím roce favoritem na titul ve F2, myslí si Ferrari

Jednadvacetiletý ruský závodník vyhrál v roce 2019 titul ve formuli 3. Letos debutoval ve formuli 2, kde skončil na čtvrtém místě. Švarcman vyhrál 4 závody, což bylo nejvíce ze všech jezdců (například Schumacher vyhrál jen dva). Na druhou stranu ale v mnoha závodech nebodoval, což ho nakonec vyřadilo z boje o titul – klíčové byly víkendy v Mugellu a Soči, kde nezískal ani bod.

Švarcman zůstává ve F2 u Premy, kde bude jeho týmovým kolegou Oscar Piastri. U jednoho týmu se tak sejdou dva šampioni formule 3 z let 2019 a 2020.

„O Švarcmanovi jsme se nedozvěděli nic, co bychom už nevěděli,“ řekl šéf Jezdecké akademie Ferrari Marco Matassa.

„V závodech je to bestie. Dokázal to vloni ve formuli 3, kde vyhrál titul ve své nováčkovské sezóně a nyní to potvrdil ve formuli 2.“

„Začátek jeho sezóny byl téměř dokonalý. Pak měl mnoho závodů mimo body, což ho vyřadilo z boje o titul, ale stále je to jezdec, který má nejvíce vítězství.“

„Příští rok zůstává ve F2 s Premou. Čeká ho další rok v této kategorii a očekávám, že bude v roce 2021 faovoritem na titul.“

„Věděli jsme, že máme ve formuli 2 dobré šance a naši jezdci odvedli opravdu dobrou práci, zejména Mick, Callum a Robert.“

„Schumacher si uvědomil, že v šampionátu bez jasného favorita je klíčová konzistence. Vykazoval působivý psychologický růst. Udělal minimum chyb a vypočítal si, ve kterých závodech by měl zaútočit a riskovat, a ve kterých bude lepší se spokojit s menším množstvím bodů a jet opatrněji.“

„Obzvláště ve druhé polovině sezóny se to začalo vyplácet, protože zatímco jeho soupeři narazili na potíže, on získával body.“

„Jak se věci vyvíjely, sezóna mi připomněla rok 2018, kdy Mick zvítězil v evropském šampionátu formule 3 opatrným začátkem a následným přívalem vítězství.“

„Callum odvedl velmi dobrou práci. Ve srovnání s rokem 2019 dosáhl velkého pokroku a v kvalifikacích se ukázal jako eso, které dosáhlo pěti pole positions.“

„Zaplatil vysokou cenu za několik špatných závodů, které měl, ale ukázal skvělý charakter tím, že se udržel v boj o titul až do posledního závodu sezóny.“