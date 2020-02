Suverénní triumf Jaguaru. V Mexiku zvítězil Mitch Evans

Kvalifikaci pro čtvrtý závod sezóny 2019/2020 vyhrál André Lotterer, který tak získal historicky první pole position pro Porsche ve formuli E. Pro zkušeného německého pilota se ale závod od samotného startu vyvíjel špatně.

Lotterer ještě před nájezdem do první zatáčky klesl za Mitche Evanse, který startoval ze druhého místa na roštu. Nájezd do první zatáčky navíc německý pilot Porsche nezvládl optimálně, dostal se až na trávu, ztratil rychlost a také několik pozic.

Lottererovo Porsche se po travnatém výletu v první zatáčce následně dostalo ještě do dalších kontaktů s ostatními vozy a také s bariérami a německý závodník byl nakonec nucen po skvělé kvalifikaci ze závodu odstoupit.

Massive damager for @Andre_Lotterer whose hopes of winning this race have fallen with every lap of the #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/tWQLPDAdSG — ABB Formula E (@FIAFormulaE) February 15, 2020

První zatáčka nachytala také Nica Müllera, švýcarského pilota Dragonu, který zde již po pěti minutách pětačtyřicetiminutového závodu skončil čelně v bariéře. Müllerův náraz si vyžádal výjezd safety caru, vyprošťování vozu a opravy tecpro bariér. Závod byl restartován 35 minut před vypršením časového limitu.

.@nico_mueller retires from the race after a promising start to the 2020 CBMM Niobium #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/I1beCwrHlA — ABB Formula E (@FIAFormulaE) February 15, 2020

Dramatické situace ve středu startovního pole nemusely nikterak zajímat na čele jedoucího Mitche Evanse. Ten si po návratu safety caru zpět do boxů rychle znovu vypracoval náskok, se kterým kroužil první v úvodních minutách po startu.

Evans skvěle zvládnutým restartem defacto rozhodl o svém vítězství v závodě. Novozélandský pilot musel předjíždět pouze jednou, a to Andrého Lotterera ihned po startu, v dalším průběhu již pouze kroužil na čele a navyšoval svůj náskok. Ten se nakonec vyšplhal přes čtyři sekundy a Novozélanďan získal první triumf sezóny pro Jaguar.

Díky vítězství ve čtvrtém závodě ze třinácti celkových se Evans navíc posunul do čela průběžného pořadí šampionátu formule E, kde vede o jeden bod před vítězem druhého závodu v Rijádu Alexanderem Simsem (BMW).

Druhou pozici v sobotu v Mexiku získal Antonio Felix da Costa s monopostem týmu DS Techeetah. Souboj o druhé místo Portugalcovi dosti usnadnil Brit Sam Bird, který v závěru závodu se svým Virginem havaroval právě ze druhé příčky a závod nakonec nedokončil.

V Mexiku pro Virgin nezískal body ani Birdův týmový kolega Robin Frijns, který po kolizi s neovladatelným Mercedesem Nycka de Vriese dojel dvanáctý.

Třetí místo, první stupně vítězů i body v této sezóně získal Sébastien Buemi, který z dlouhotrvajícího souboje s oběma piloty DS Techeetah da Costou a Vergnem nakonec vykřesal pódiové umístění. Zmíněný Vergne dojel čtvrtý a je nutné dodat, že na stupních vítězů dnes mohl být i on. O lepší výsledek ale Francouze částečně okradlo da Costovo nerespektování týmových příkazů o prohození pozic na trati.

Špatný den zažil v Mexiku Mercedes. Stoffel Vandoorne po chybě poničil svůj vůz, skončil až sedmnáctý a v šampionátu se propadl z prvního na čtvrté místo. Nyck de Vries závod nedojel po výše zmíněné kolizi s Robinem Frijnsem.

Po čtyřech různých závodech sezóny 2019/2020 zatím známe čtyři různé vítěze - Sama Birda, Alexandera Simse, Maximiliana Günthera a Mitche Evanse.

Další závod je na programu 29. února v marocké Marrákeši.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Mitch Evans Jaguar 46:42.093 36 2 A. F. da Costa DS Techeetah 4.271 36 3 Sébastien Buemi Nissan 6.181 36 4 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 14.331 36 5 Alexander Sims BMW 19.244 36 6 Lucas di Grassi Audi 28.346 36 7 Oliver Rowland Nissan 29.750 36 8 Edoardo Mortara Venturi 30.204 36 9 James Calado Jaguar 30.796 36 10 Pascal Wehrlein Mahindra 31.132 36 11 J.d'Ambrosio Mahindra 32.818 36 12 Robin Frijns Virgin 33.665 36 13 Max Guenther BMW 35.512 36 14 Brendon Hartley Dragon 36.399 36 15 Oliver Turvey NIO 50.888 36 16 Neel Jani Porsche 1:04.891 36 17 S.Vandoorne Mercedes 1 kolo 35 - Sam Bird Virgin 31 - Daniel Abt Audi 30 - Ma Čching-chua NIO 25 - Nyck de Vries Mercedes 18 - André Lotterer Porsche 11 - Felipe Massa Venturi 6 - Nico Müller Dragon 2

Foto: ABB Formula E