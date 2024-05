Suspenduje Alpine Ocona kvůli jeho kolizi s kolegou Gaslym?

Stáj Alpine neprožila zrovna ideální start letošní Velké ceny Monaka, když v průběhu prvního kola došlo ke kolizi mezi jejími oběma jezdci.

Za jejího viníka byl označen Esteban Ocon, a to nejen sportovními komisaři, ale i jím samotným.

„Dnenšní incident byl mojí chybou, za kterou se týmu omlouvám,“ uvedl Ocon ke strážce s Pierrem Gaslym.

Zatímco samotný Ocon nemohl kvůli poškození monopostu po nehodě pokračovat, Pierre Gasly přečkal střet bez větších problémů, takže si po restartu mohl dojet pro bod za desátou příčku.

Přesto byl po závodě šéf týmu Bruno Famin na Ocona hodně rozzloben a dokonce se nechal slyšet, že incident může mít pro jeho viníka ještě následky.

Boss francouzské stáje sice nespecifikoval jaké, nicméně reportér televizní stanice Sky Sports Craig Slater přišel ve vysílání s informací, že Alpine dokonce uvažuje o tom, že by Ocona suspendoval pro nadcházející závod v kanadském Montrealu.

„Famin udělá to, co je pro tým nejlepší. Pokud se rozhodne, že nechá Estebana Ocona týden mimo hru jako ukázku toho, jaká musí být týmová disciplína, je připraven to udělat. Takové rozhodnutí však ještě nepadlo,“ uvedl Slater s tím, že měl Ocon s Faminem po závodě v Monaku osobní schůzku, během které se za svůj manévr omluvil.

Pro kontext ještě dodejme, že tým Alpine, který je továrním týmem Renaultu, neprožívá dobrou sezonu, když v prvních osmi závodech získal pouhé dva body.

Pokud by Ocon do Velké ceny Kanady skutečně nenastoupil, nejspíše by ho v kokpitu nahradil 21letý náhradní jezdec stáje Alpine Jack Doohan. Pro mladého Australana a syna legendy MotoGP Micka Doohana by šlo o debut v F1.