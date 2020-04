Surer o budoucnosti Vettela: A proč ne Mercedes?

Vettelovi končí na konci letošního roku smlouva s Ferrari a spekuluje se, že jednání zatím nejdou úplně hladce.

Pokud by Vettel skončil, rozhodovalo by se Ferrari podle italského tisku mezi Ricciardem, Sainzem a Giovinazzim. Co by ale dělal Vettel? Podle svých slov se nevzdává snu o zisku titulu s Ferrari. Pokud by ale v Maranellu skončil, měl by logicky jen dvě možnosti: konec kariéry ve F1, nebo přestup do jiného týmu. Spekulovalo se o McLarenu, ale je to spíše jen úvaha než spekulace alespoň trochu podložená nějakými informacemi.

„Proč ne Mercedes?“ ptá se Marc Surer v rozhovoru se SpeedWeek. „Nevím, zda by ho Lewis Hamilton nakonec přijal jako týmového kolegu.“

„Pokud chce být mistrem světa, nepůjde do McLarenu. Je to projekt, který vyžaduje čas a teď ještě více, protože změna pravidel byla odložena do roku 2022. S motorem Mercedes se bezpochyby zlepší, ale velmi pochybuji o tom, že budou moci příští rok bojovat o titul.“

Dříve se spekulovalo také o tom, že by naopak Hamilton mohl zamířit do Ferrari. „Byla by to samozřejmě třešnička na dortu skvělé kariéry. Ale z pohledu Hamiltona musíte vzít v úvahu, že na rozdíld od Sebastiana Vettela už vyhrál tituly se dvěma různými týmy. Z tohoto pohledu nemusí nutně jít do Maranella. Ale mýtus Ferrari přitahuje všechny a to včetně Lewise Hamiltona.“

Bottas je dobrá dvojka, ale nevidím ho jako budoucího mistra světa.

Pokud nemáte rádi divoké spekulace, tak Vettela u Mercedesu asi nevidíte. Jak tedy bude vypadat jezdecká sestava stříbrných šípů v příštím roce?

„Myslím, že pokud Hamilton zůstane, bude se snažit udržet Bottase, protože přesně ví, že s tímto jezdcem nemá žádné problémy.“

Podle Surera by měl Mercedes spíše hledat budoucí náhradu za Hamiltona a v této souvislosti zmiňuje George Russella. „Bottas je pro mě nejlepší dvojka, ale nevidím ho jako budoucího mistra světa.“

Ještě zpět k Ferrari. Už jsme zmínili, že se spekuluje o tom, že Ferrari má seznam potenciálních náhrad za Vettela: Sainze, Ricciarda a Giovinazziho.

„Oba by byli skvělí jezdci číslo 2. Ricciardo ví, jak vyhrát závody, takže by byl lepší volbou. Je dostatečně zralý, aby správně posoudil situace, a pokud existuje šance na vítězství, pak udeří, jak už několikrát prokázal. Sainz by Leclerca nemohl ohrozit.“

Giovinazzi pak podle Surera udělal příliš mnoho chyb, než získal první body.

Foto: Getty Images / Clive Mason