Struktura ředitelství závodu se změní, Masi možná skončí

Podle zdrojů BBC chystá FIA zavést řadu opatření, která umožní řediteli závodu svobodněji se rozhodovat v klidnějším prostředí.

Mnoho z toho už potvrdil sekretář FIA pro motorsport Peter Bayer v rozhovoru s rakouským novinářem Gerhardem Kuntschickem.

Šéfové týmů už nebudou moci během závodu mluvit přímo s ředitelem závodu. Skončí tak lobování, které jsme viděli v posledním kole Grand Prix Abú Dhabí ale také v jiných závodech. Šéf týmu se sice „dovolá“ na ředitelství závodu, ale hovor nevezme přímo ředitel závodu, ale jiný činovník FIA.

Povinnosti ředitele závodu mají být také rozděleny mezi více osob. „Díváme se na rozdělení různých úkolů ředitele závodu, který je také sportovním ředitelem, bezpečnostním a traťovým delegátem. Bylo toho prostě příliš. Pokud by tyto role byly rozděleny mezi několik lidí, snížilo by to zátěž ředitele závodu.“

Diskutuje se také o vytvoření podpůrného týmu ředitelství závodu, který byl pracoval z Ženevy – podobně, jako mají týmy podporu ze svých továren.

Závěry šetření FIA mají být uveřejněny až v březnu, ale už 14. února má FIA předložit týmům na jednání Komise F1 návrhy změn, které chystá.

Kromě ředitelství závodu se FIA dívá také na pravidla okolo safety caru. Například v NASCAR platí, že pokud je závod dvě kola před koncem neutralizován, přestanou se počítat zbývající kola. Podobný postup ve F1 není možný, protože by vozům došlo palivo. F1 chce přesto pravidla nějakým způsobem upravit či upřesnit.

Skončí Michael Masi?

Podle BBC některé týmy „doporučily“ novému prezidentovi FIA, aby Michael Masi ve své funkci skončil. Nejde jen o Abú Dhabí ale také o některá dřívější nekonzistentní rozhodnutí.

Red Bull popřel, že by vyzvali Masiho k odchodu. Ferrari uvedlo, že o žádném takovém požadavku neví. Mercedes, McLaren, Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo a Haas nereagovaly. Williams řekl, že „nevěří, že o zaměstnancích FIA rozhodují týmy“.

Bayer potvrdil, že Masi nemá místo jisté. „Michael odvedl v mnoha ohledech skvělou práci. Řekli jsme mu to,“ uvedl Bayer. „Existuje také možnost, že by mohl být nový ředitel závodu.“