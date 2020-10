Strollovi nebylo dobře už od Ruska. O jeho neúčasti se rozhodlo 30 minut před tréninkem

Otmar Szafnauer uvedl, že Lance Stroll řekl týmu, že nenastoupí do Grand Prix Eifelu 30 minut před začátkem třetího tréninku – tedy zhruba v 11:30. Pokud by se rozhodl v pátek, tým by povolal Hülkenberga dříve a mohl odjet už poslední trénink.

Na koronavirus to podle šéfa Racing Pointu nevypadá. „Test před víkendem proběhl v úterý,“ řekl Szafnauer. „Výsledky jsme dostali ve středu. Od té doby nebyl testován. Řídíme se protokolem FIA.“

„Od Ruska se necítí skvěle. Od té doby, co jsme opustili Rusko, na tom nebyl nejlépe, myslím, že byl trochu nachlazený.“

„Zpočátku jsme si říkali, že jsme byli v Rusku, měli bychom se nechat otestovat na virus. Testovali jsme ho několikrát, včetně testu před závodním víkendem a třikrát, čtyřikrát byl negativní. Nemá klasické příznaky Covid-19, jen se necítí dobře.“

Podle šéfa týmu nebylo jasné, zda by Stroll zvládl závod a roli hrál také kalendář. Po Eifelu následuje přestávka a pak dva závody v řadě – Portugalsko a Imola.

„Mluvil jsem s ním a řekl jsem, že brzy budeme mít dva závody v řade. Řekl, že si raději odpočine a připraví se na to. Bylo to tedy pozdní rozhodnutí – doufali jsme, že se to zlepší.“