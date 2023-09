Stroll viní ze své tvrdé rány v Singapuru povinné vážení a špinavý vzduch

Lance Stroll tvrdě boural v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1. Pilot Astonu Martin vyvázl z nehody nezraněn, výrazně však poškodil svůj vůz.

Stroll na konci první části kvalifikace lehce najel v posledních dvou zatáčkách na vnější obrubník, který rozhodil zadní část jeho vozu. Kanaďan ve snaze zachránit smyk strhl vůz a narazil tvrdě do vnější bariéry.

Tvrdá nehoda, při které se z jeho vozu odtrhlo levé přední kolo, si vyžádala přerušení kvalifikace a opravu bariéry.

Stroll měl kvůli nedostatku času jen jeden pokus na to dostat se z nepostupující pětice. Krátce předtím byl povolán na povinné vážení vozu, k tomu se musel vypořádat s provozem, špinavým vzduchem a špatně zahřátými pneumatikami. To vše podle jeho slov vedlo k nehodě.

„V tom posledním kole jsme se opravdu moc nezlepšovali. Zahřívací kolo bylo opravdu špatné, byl tam velký provoz, kluci se na konci snažili stihnout najet do dalšího kola,“ vysvětlil Stroll.

„Museli jsme zastavit na vážení, to nás poslalo na konec fronty. Pak jsem se musel pokusit předjet skupinu vozů, abych najel do kola před vypršením času.

„Svůj pokus jsem začal dvě sekundy za jedním z alpinů, což opravdu není ideální pro aerodynamiku. Nezlepšoval jsem moc svůj čas, abych se dostal do Q2, tak jsem to poslal do poslední zatáčky, abych získal nějaký čas. Opravdu to nešlo zvládnout.

„Stalo se to rychle, ale vím, proč jsem boural. Bylo to jen proto, že jsem nejel dost rychle na to, abych postoupil. Mít dvě sekundy před sebou auto je opravdu špatné pro vaši aerodynamiku. Ztrácíte tuny přítlaku, protože kolem trati jsou tu zdi.“

Jeho týmový kolega z Astonu Martin Fernando Alonso se kvalifikoval na sedmém místě.