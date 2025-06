Stroll se po kvalifikaci nezvážil. S ohledem na důvody dostal jen napomenutí

Lance Stroll dostal napomenutí za to, že se po kvalifikaci nezvážil. Sportovní komisaři uznali, že důvodem byly zdravotní potíže...

Po včerejší kvalifikaci se objevila informace, že Lance Stroll byl předvolán kvůli tomu, že hned po skončení kvalifikace nedostavil na váhu. Dořešení celé záležitosti bylo nakonec odloženo na neděli.

Večer pak Aston Martin uveřejnil krátké prohlášení, ve kterém oznámil, že se Lance Stroll závodu nezúčatní:

„Během uplynulých šesti týdnů Lance pociťoval bolest v ruce a zápěstí, kterou podle jeho lékařského konzultanta pravděpodobně způsobil zákrok, který podstoupil v roce 2023,“ uvedl tým.

„Jeho lékařský tým proto potvrdil, že zítra nebude závodit, a podstoupí další zákrok k nápravě těchto potíží, než se zaměří na rekonvalescenci.“

Dostal napomenutí

„Sportovní komisaři vyslechli zástupce týmu a technického delegáta a přezkoumali videozáznamy, časy i záběry z palubní kamery. Jezdec vozu č. 18 se nemohl slyšení zúčastnit z důvodů, které jsou popsány níže,“ uvedli sportovní komisaři.

„Jezdec byl vyřazen v části Q2 a měl být následně zvážen technickým delegátem. Poznámky ředitele závodu (bod 13) jasně uvádějí, že každý jezdec, který skončí účast v kvalifikaci po Q1 nebo Q2, musí projít boxovou uličkou přímo na váhu FIA ihned po návratu do garáže – nesmí před vážením nic pít ani dělat cokoli, co by mohlo zvýšit jeho hmotnost.“

„Je nesporné, že jezdec vozu č. 18 přímo na váhu FIA nešel. Technický delegát o tom podal zprávu a následné videozáznamy ukázaly, že jezdec vystoupil z vozu a odešel zadní částí garáže – tedy v rozporu s předepsaným postupem.“

„Byl proto povolán ke slyšení v 17:45. Následně jsme byli informováni, že se z důvodu zdravotního stavu nemůže slyšení zúčastnit. Slyšení jsme odložili, dokud nebude jezdec způsobilý a tým nebude moci podat zprávu o jeho stavu.“

„Večer jsme byli informováni, že kvůli závažnosti zdravotního stavu bude vůz č. 18 z nedělního závodu stažen.“

„Slyšení jsme nicméně provedli následující ráno (v den závodu) a vyslechli zástupce týmu. Jezdec se nemohl účastnit podle lékařského doporučení.“

„Obdrželi jsme dva dokumenty – lékařskou zprávu a dopis od jezdce. V dopise jezdec vysvětlil, že se ihned neodebral na vážení kvůli bolesti a vyhledal lékařskou pomoc. Na vážení i do mediální zóny se dostavil, jakmile mu to zdravotní stav umožnil, a poté šel do zdravotního střediska na další vyšetření.“

„Lékařská zpráva potvrdila problém s pravou rukou a zápěstím, vyžadující léčbu. Pozdější vyšetření diagnózu potvrdila a jezdec byl instruován, aby neřídil a odpočíval. Tým proto stáhl vůz č. 18 ze závodu kvůli jeho nezpůsobilosti.“

„K samotnému porušení: je jasné, že jezdec nedodržel pravidla, neboť neprošel boxovou uličkou a nebyl ihned zvážen. Váhové procedury jsou zásadním prvkem pravidel, zajišťujících sportovní spravedlnost, a je nutné je přísně dodržovat. Jejich porušení může vést k diskvalifikaci.“

„V tomto případě však další sankce nebyly nutné, protože byl vůz č. 18 stažen.“

„Uznáváme, že k porušení došlo kvůli nečekanému a vážnému zdravotnímu stavu. Zdraví jezdce je samozřejmě prioritou.“

„Přesto však tým měl okamžitě informovat příslušné delegáty FIA, aby mohla být poskytnuta pomoc a případně dohlédnuto na dodržení pravidel ve spolupráci s FIA.“

„Týmu proto udělujeme varování s důrazem na to, že v budoucnu musí neprodleně informovat FIA o jakýchkoli nepředvídaných okolnostech, které mohou ovlivnit splnění předpisů ze strany jezdce.“