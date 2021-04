Stroll, Räikkönen penalizováni

Lance Stroll dokončil závod na sedmé pozici před Pierrem Gaslym. Oba si ale prohodí pozice poté, co byl Lance Stroll penalizován. Jezdec Astonu Martin dostal penalizaci 5 sekund právě za souboj s Gaslym.

K incidentu došlo v 11. kole ve 3. zatáčce. Stroll se dostal před Gaslyho, ale za cenu zkrácení třetí zatáčky, čímž získal trvalou výhodu.

Na situaci byli stewardi upozorněni až po závodě a po shlédnutí videa udělili Strollovi penalizaci 5 sekund a 1 trestný bod.

Penalizaci dostal také Räikkönen

Mnohem větší trest dostal Kimi Räikkönen – penalizaci 30 sekund, což odpovídá penalizaci 10 sekund stop and go. Fin tak přišel o deváté místo.

Räikkönen se před restartem roztočil ve třetí zatáčce. Poté už to byla souhra špatné komunikace a několika pravidel.

Podle pravidel může jezdec zaujmout znovu svou pozici, pokud tak učiní před první safety car čárou. Tým Räikkönenovi nejdříve nařídil, aby tak učinil, ale pak mu řekl, aby držel svou pozici, protože světla na safety caru zhlasla.

Pokud jezdec nezíská svou pozici za safety carem, měl by zajet do boxů a počkat na konci boxové uličky, až startovní pole projede okolo.

Situaci nepomáhají ani pravidla, která rozlišují důvod nasazení safety caru. Za safety carem se normálně nesmí předjíždět a ani vracet na pozici (jak to udělal Pérez). Pokud je to letmý start po červené vlajce, tak to možné je.

Stewardi sice měli pro situaci pochopení, ale trest museli uložit.