Stroll popsal, co způsobovalo jeho kvalifikační potíže

Kanaďan ve službách stáje Racing Point musel až do červencové německé grand prix čekat na ukončení nelichotivé série patnácti kvalifikací, během kterých nedokázal postoupit z první do druhé části. Strollova série se táhla už od předloňského závodního víkendu v Austinu, kdy ještě závodil pro Williams.

Ze sezóny 2019 si navíc Lance Stroll odnesl i nelichotivou bilanci z interních týmových kvalifikačních soubojů se Sergiem Perezem, se kterým prohrál osmnáctkrát z jednadvaceti případů. Podle kanadského pilota stála za jeho kvalifikačními problémy škála různých potíží.

„Roli hrálo mnoho detailů. Na začátku roku jsem měl potíže s usazením ve voze, kde jsem neměl příliš pohodlnou pozici. Trvalo několik závodů, než se to vyřešilo. Zní to směšně, ale byl to reálný problém,“ uvedl Stroll pro motorsport.com.

„Ze všeho nejdůležitější bylo pochopit mechanickou vyváženost vozu, vyváženost aerodynamiky, nastavení diferenciálu a nastavení točivého momentu, abychom mohli z vozu dostat maximum.“

„Víkendy postupují velmi rychle a vy musíte být připraveni už na kvalifikaci, protože současný střed pole je natolik vyrovnaný, že neposkytuje žádný prostor pro chyby. Není prostor pro chyby v nastavení nebo při řízení,“ zdůraznil Kanaďan.

„S rostoucími zkušenostmi je snazší pochopit, co je nutné pozměnit. Je jasnější, jak správně nastavit vůz a jak ho řídit.“

„Vše, co jsem v průběhu let viděl, musím zúžit na to, o čem vím, že bude fungovat a na to, co mi pomůže řídit auto a hledat v něm výkon.“

„Právě tohle přineslo největší změnu mým výkonům. Vše směřovalo pouze k tomu.“

Lance Stroll během roku 2019 nasbíral celkem 21 bodů díky šesti umístěním v nejlepší desítce závodu. I když své kvalifikační výkony dokázal zlepšit, tak se svými sobotními výkony podle vlastních slov spokojen ještě není.

„Viděl jsme zlepšení, kterého jsem dosáhl v období od konce letní přestávky. Začal jsme více věřit mému vozu, a to je vždy pozitivní pro další progres.“

„Na stranu druhou bylo frustrující, že ve druhé polovině sezóny jsme nedokázali využít zlepšených kvalifikací. O sobotách jsme se pořád nedostávali tam, kam bychom chtěli.“

„V tomto sportu může být velmi rychle vše jinak. V posledních dvou závodech můžete zajet dobré výsledky, posléze si ale uvědomíte, že uplynulý rok hodnotíte velmi odlišně.“

„Cílem pro nadcházející rok je zlepšit se o sobotách a odemknout plný potenciál vozu.“

Foto: Getty Images / Charles Coates