Stroll po Austrálii bodoval i v Číně. Jeho kolega Alonso opět nedojel do cíle

Zatímco v letech 2023 a 2024 byl jasným lídrem Astonu Martin Fernando Alonso, v roce 2025 zatím závody vycházejí lépe jeho týmovému kolegovi Lanci Strollovi.

Kanaďan totiž v Šanghaji navázal na šesté místo z Austrálie dalším bodovaným umístěním – konkrétně devátou příčkou, k níž však pomohla i diskvalifikace tří soupeřů (Leclerca, Hamiltona a Gaslyho).

Rodák z Montrealu v Šangahji vsadil po startu mimo první desítku na velmi dlouhý první stint a přestože se mu dařilo udržovat pneumatiky při životě a držet tempo s ostatními, nutnost absolvovat minimálně jeden pit stop byla nevyhnutelná.

Po zastávce tak Stroll vypadl z bodovaných pozic a v závěru se už ně vrátit nedokázal.

Nazvdory tomu se však pilot bodů po již zmíněných diskvalifikacích soupeřů dočkal.

„Bylo hezké, že jsme svedli několik dobrých soubojů, ale nakonec zkrátka nejsme dostatečně rychlí. Máme před sebou ještě hodně práce, než se nám podaří pohodlně dojíždět na bodovaných místech,“ uvedl Stroll ještě před tím, než dostal informaci o tom, že v letošní GP Číny nebyl klasifikován dvanácátý, ale devátý.

Dodatečné změny ve výsledcích naopak neměli žádný vliv na Fernanda Alonsa, který své nedělní snažení musel ukončit poté, co jej v úvodu závodu zradily brzdy.

„V závodě jsme se velmi brzy začali potýkat s extrémně vysokou teplotou zadních brzd, takže jsme byli donuceni vůz odstavit. Bylo to docela děsivé, když jsem náhle přišel o brzdy, takže jsem rád, že jsem se bezpečně vrátil do boxů. Budeme muset prověřit, proč se to stalo,“ nechal se slyšet španělský závodník, který má po dvou letošních velkých cenách na svém kontě dva výpadky.