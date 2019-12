Stroll: Odchod z Williamsu byl jako postup do vyšší kategorie

V Racing Pointu podle Lance Strolla panuje mnohem soutěživější atmosféra než ve Williamsu, odkud letos přestoupil. Posun do současného působiště na Strolla působil, jako by přestupoval z nižší do vyšší formulové kategorie.

Kanadský mladík strávil u Williamsu dva roky, v roce 2018 získal celkově šest bodů. V růžových barvách Racing Pointu měl letos více příležitostí bojovat ve středu pole.

„Formule 1 se stále mění. Ať už to jsou pneumatiky nebo vozy. Také nabíráte více zkušeností. Myslím, že příští sezona pro tým vypadá hodně slibně.

Letošek byl hodně náročný a skýtal spoustu výzev. Hodně do toho promluvila přeměna z Force Indie na Racing Point. Myslím, že teprve v příští sezoně se bude moci ukázat, jakou práci jsme schopni odvést.

Při srovnání Racing Pointu a Williamsu je na první pohled vidět rozdíl v rychlosti. Je to tu o dost konkurenceschopnější. Je tu skupina opravdu schopných inženýrů. Pracuje se mi s nimi vážně dobře. Všichni se těší na rok 2020,“prohlásil Stroll.

Foto: Getty Images / Charles Coates