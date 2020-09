Stroll očekává, že vůz bude v příštím roce zelený

Z Racing Pointu se příští rok stane Aston Martin. Očekává se, že se zbarvení vozu změní. Dnes do něj promlouvá hlavní sponzor, kterým je společnost BWT. Díky němu mají monoposty poslední tři roky růžové zbarvení.

„Věřím, že to bude britská závodní zelená, takže to bude docela dobré," řekl Stroll o zbarvení vozu pro příští rok. Za Aston Martin bude vedle Strolla jezdit Sebastian Vettel.

Podle Motorsport.com už existují počáteční koncepty designu, které byly nedávno přezkoumány, ale byly odmítnuty. Vůz zřejmě zůstane i nadále částečně růžový. Dosavadní návrhy se ale BWT nelíbily.

Na sociálních sítích se už také objevují návrhy zbarvení, ale jedná se samozřejmě o neoficiální návrhy.

Racing Point letos okopíroval loňský mercedes. Vývoj je ale už čistě na kreativitě inženýrů týmu. V příštím roce se navíc pravidla měnit nebudou, takže tým musí více méně vydržet se současným vozem. Stroll uvedl, že o vývoj nikdy obavy neměl.

„Nikdy jsem neměl pochybnosti o naší skupině v továrně,“ řekl. „Viděl jsem, jak dobře vstoupil tento projekt do letošního roku a jak konkurenceschopné bylo auto. Nikdy jsem nepochyboval, že vylepšení přinesou to, v co doufáme.“

Stroll věří, že v příštím roce může tým udělat další krok vpřed.