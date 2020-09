Stroll neví, co způsobilo jeho nehodu

Kanaďan sahal ve druhém v závodě v řadě po stupních vítězů. Na rozdíl od závodu v Monze ale v Mugellu skončil ve zdi, když mu odešla levá zadní pneumatika. Tvrdý náraz do bariéry si vyžádal zastavení závodu.

Stroll zatím neví, co způsobilo selhání pneumatiky. „Je škoda, že jsem to dnes nemohl dovézt do cíle. Nevím, jestli to byl defekt nebo selhalo zavěšení, musíme se na to podívat. Zdálo se to jako defekt, ale v té rychlosti je velmi těžké říct, co to bylo,“ řekl Stroll.

„Měli jsme skvělou rychlost a bojovali jsme o stupně vítězů. Stahovali jsme Ricciho (Daniela Ricciarda) a mohl to být vzrušující závěr závodu.“

Pérez je s pátým místem spokojen, i když doufal v pódium

Incidentům se naopak v závodě dokázal vyhnout Sergio Pérez, který obsadil páté místo.

„Myslím, že jsme si vedli opravdu dobře, když jsme využili situace a získali páté místo. Jsem také rád, že je Lance po jeho velké nehodě v pořádku. Klíčem v závodě bylo udržet soustředění a během incidentů a červených vlajek zůstat v klidu,“ řekl Pérez.

„Myslím, že jsme dnes měli na stupně vítězů, ale neměli jsme rychlost a vyvážení vozu, abychom o ně mohli bojovat. Bylo náročné přijet a rychle se přizpůsobit novému závodnímu okruhu.“