Stroll nehodou v kvalifikaci ukázal své nasazení, říká Krack

Šéf Astonu Martin Mike Krack je přesvědčen, že Lance Stroll velkou nehodou před GP Singapuru ukázal, že jezdí s velkým nasazením.

Lance Stroll neprožívá v F1 své nejlepší období. I když od letní přestávky byly na programu tři velké ceny, Kanaďan ani v jedné z nich nebodoval a do té poslední kvůli nehodě ani nenastoupil, jelikož se necítil úplně fit.

Boss stáje ze Silverstone Mike Krack nicméně odráží spekulace, které hovoří o tom, že Stroll nedává do svého působení v F1 maximální úsilí.

„Nehoda je důkazem, že tomu dává vše. Když do podobné zatáčky vjedete takovou rychlostí, musíte mít odhodlání,“ uvedl Krack, kterého cituje Autosport.

„Lance je velmi silný. Je mnohem, mnohem silnější, než si lidé myslí. Nemám vůbec žádné obavy... bude v pořádku,“ je přesvědčen Lucemburčan.

„Po nehodě byl celý bolavý. Když se vám stane taková nehoda, musíte myslet na to, že si namáháte všechny svaly. Je to jako když strávíte velmi náročný den v posilovně, pak se necítíte dobře. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí (vynechat závod v Singapuru, pozn. red.), aby byl připraven na Japonsko. Nejdůležitější je, že je v pořádku. Všechno ostatní je druhotné,“ dodal Krack.