Stroll: Na simulátoru se zlomeným zápěstím problém nebyl

Lance Stroll po jízdách na simulátoru věří, že nebude mít po zranění s řízením vozu formule 1 problém.

Dlouho nebylo jisté, zda kvůli zranění pravého zápěstí nepřijde Lance Stroll o úvod sezony v Bahrajnu. Kanadský závodník se však po úrazu, který utrpěl po pádu z kola během tréninku ve Španělsku, dal včas dohromady.

To mimo jiné znamená, že si náhradní pilot Astonu Martin a úřadující mistr F2 Felipe Drugovich na svůj debut v královně motorsportu bude muset ještě počkat.

Po návratu do padoku Stroll pomluvil o tom, proč věří, že by navzdory minimálnímu času na rekonvalenci neměl mít při řížení vozu F1 problémy.

„Byl jsem na simulátoru a cítil jsem se dobře. Zvýšili jsme odpor řízení a problémy jsem necítil, ani když jsem přejel přes nerovnosti a podobně,“ citoval Strolla Autosport.

„U těchto zranění je vždy těžké říct, ale prvních pár dní bylo těžkých,“ přiznal 24letý Kanaďan.

„Vypadalo to, že to bude těžké, ale v posledních dnech se to opravdu hodně zlepšovalo každým dnem. Doktoři mi dali povolení, jelikož jsou přesvědčeni, že mohu závodit a že kosti vypadají dobře,“ dodal Stroll.