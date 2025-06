Stroll měl v garáži mrštit helmou o zeď

Oficiální verze je taková, že Stroll pociťoval šest týdnů bolesti ruky, které souvisí s jeho nehodou na kole v roce 2023. Tehdy si mimo jiné zlomil obě zápěstí.

Už v neděli ve Španělsku ale BBC přinesla informaci, podle které byl Stroll po kvalifikaci pořádně naštvaný – v garáži poškodil vybavení a nadával členům týmu.

Podle webu Crash.net mechanik Astonu Martin Harry Rush na Instagramu verzi BBC popřel.

David Croft v nejnovějším podcastu Sky F1 uvedl: „Rozumím tomu tak, že byla hozena helma – a to takovou silou, že se možná i poškodila, jak prudce narazila do zdi. Bylo tam hodně křiku a nadávek.“

Croft příliš nevěří oficiálnímu prohlášení týmu. Podle něj má Stroll problémy s bolestí ruky už šest týdnů.

„Nevěřím tomu, že to ‚sledovali šest týdnů‘. Pokud to skutečně sledovali šest týdnů, pak přece v zájmu týmu nemohli Lancea posadit do auta na kvalifikaci, pokud už to došlo tak daleko, že není dost fit na závod. Nasadili by místo něj Drugoviche.“

„Lance zajel kolo, které ho vyneslo na 7. místo v Q1. Je tedy zjevně dost fit na to, aby alespoň část kvalifikace odjel velmi dobře.“