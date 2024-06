Stroll má ohromný potenciál. Potřebuje získat pódium, aby nabyl sebevědomí, tvrdí De La Rosa

Přibližně tři a půl roku čeká Lance Stroll na další pódiové umístění ve formuli 1. Na to poslední dosáhl, ještě v barvách týmu Racing Point, ve Velké ceně Sachíru, když tehdy dojel třetí. Příliš dobře nevychází Stroll ani z porovnání s týmovým kolegou Fernandem Alosem, jenž od začátku loňské sezony nasbíral takřka třikrát tolik bodů.

Přesto se zdá být pozice kanadského jezdce v týmu Aston Martin, který ovládá jeho otec Lawrence Stroll, zcela neotřesitelná.

Mezi osobnosti z padoku F1, které věří ve Strollovy jezdecké schopnost, se řadí i ambasador Astonu Martin Pedro de la Rosa.

„Je prostě neskutečné, jaký má potenciál. Když ho porovnáte s Fernandem, v některých zatáčkách je Lance rychlejší,“ uvedl bývalý španělský pilot F1 v rozhovoru pro web RacingNews365.

„S Fernandem se hodně učí, skvěle spolupracují a je jen otázkou času, kdy uvidíme Lance po výbuchu jeho talentu v nejlepší formě. V okamžiku, kdy dá všechno dohromady, bude vynikající,“ je přesvědčen tehdejší pilot Jaguaru či McLarenu, podle kterého by Strollovi pomohl nějaký výborný výsledek – ideálně pódium.

„Dodá vám to větší sebedůvěru. Když Fernando (vloni, pozn. red.) získal první pódium v Bahrajnu, chodil pak jako po vodě. I člověk jako Fernando potřebuje takové sebevědomí navíc. Lidé si neuvědomují jednu věc: jak tvrdě Lance pracuje, kolik odhodlání vkládá do práce na simulátoru, do práce s týmem, do práce na sobě, do sledování dat a do celkového zlepšení,“ dodal De la Rosa.