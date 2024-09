Stroll jel, jako by to byl jeho první motokárový závod, zlobí se Piastri

„V podstatě jsem se hned zeptal, jaké tempo musím jet, abych Charlese dostal,“ řekl Piastri, kterého cituje Autosport. „A tempo, které jsem potřeboval, jsem v podstatě jel několik prvních kol. A v tu chvíli jsem byl docela optimistický.“

Ve 45. kole se Piastri dostal před Sainze. O čtyři kola později (49.) narazil na Lance Strolla, který byl o kolo zpět. Z dat je patrné, že právě v těchto kolech Piastri ztratil (viz tabulka níže).

„Za Carlosem jsem ztratil slušnou porci času. Stroll jel, jako by to byl jeho první motokárový závod, a nevím, co se mu honilo hlavou, když viděl modrou vlajku. Tohle mě stálo další sekundu.“

„Potřeboval jsem, aby ten stint byl perfektní, abych ten závod vyhrál a tyhle maličkosti nakonec snížily naše šance. Nebylo by to snadné, ale rozhodně to nebylo daleko od toho, abychom toho dosáhli. Tlačil jsem na pilu, abych se o to pokusil. Nemohl jsem jet rychleji.“

Ze záběru je patrné, že Stroll skutečně nechal Piastriho projet, když mu byla poprvé signalizována modrá vlajka, ale jezdec zůstal na vnější straně při nájezdu do Variante Ascari, takže Piastri nemohl zvolit ideální stopu a musel brzdit na vnitřní straně (do zatáčky musel vjet vnitřní a ne vnější stranou tratě).