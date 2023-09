Stroll bude jezdit i v příštím roce, ujišťuje Krack. Podle něj není rozdíl mezi jezdci tak velký

Lance Stroll bude podle šéfa Astonu Martin jezdit za tým i v příštím roce.

Fernando Alonso se letos dostal sedmkrát na pódium, Strollovi se to zatím nepovedlo. Španěl získal 78 % bodů týmu.

Nedávno se objevila trochu divoká spekulace, podle které by mohl Stroll vyměnit volant za tenisovou raketu a stát se profesionálním hráčem.

„Jsme v Monze, je okurková sezóna a letos je to trochu nuda,“ řekl šéf Astonu Martin Mike Krack pro Motorsport.com. „V současné době žádnou takovou debatu nevedeme. Pro příští rok máme dva jezdce.“

Na otázku ohledně Strollova angažmá odpověděl: „Myslím, že jsme v posledním týdnu viděli velmi tvrdě pracujícího jezdce, který se snaží analyzovat každý drobný detail s cílem zlepšit se. Pracoval na simulátoru, kde toho hodně najel, takže si nemyslím, že si musíte dělat starosti.“

Rozdíl mezi jezdci není tak velký

Krack zdůraznil, že rozdíl mezi Alonsem a Strollem není tak velký, jak by se z jejich výsledků mohlo zdát. Podle něj jsou jezdci v rámci tří desetin.

„Není tam výrazný rozdíl ve výkonnosti, ale v počtu bodů. Je důležité to oddělit. My jako tým analyzujeme sezónu a to z pohledu obou jezdců. A myslím, že jako tým musíme na jeho straně garáže odvést mnohem lepší práci – třeba na závodní strategii, ale měli jsme také problémy se spolehlivostí a vždy to zasáhlo jeho auto. Je to něco, co musíme dělat mnohem lépe.“

Krack uvedl GP Nizozemska jako příklad toho, jak tým Strollovi zkomplikoval život.

„Musíme se ohlédnout zpět a podívat se na strategii, kterou jsme měli v Zandvoortu. Myslím, že Lance měl do té doby silný víkend. Ale jako tým musíme převzít odpovědnost za rozhodnutí, které prostě nebylo dostatečně rozhodné, což mu nakonec zničilo závod. V takových situacích se musíme zlepšit.“

Krack byl dotázán, zda nemá letošní vůz nějakou charakteristiku, která by Strollovi nevyhovovala.

„Když se podíváte na poslední kvalifikace – třeba na první část kvalifikace v Zandvoortu, tak mezi nimi nebyl žádný rozdíl. Nemyslím si, že existuje nějaká charakteristika, která by byla jiná než pro Fernanda.“