Strojové učení se zakouslo do dat a vybralo nejrychlejší jezdce za posledních téměř 40 let

Asi víte, že formule 1 už nějaký ten pátek spolupracuje s Amazonem při analýze dat – konkrétně tedy s Amazon Web Services. Výsledky spolupráce můžeme vidět v televizní grafice, i když některá data jsou hodně zvláštní – například ta o opotřebení pneumatik.

Nyní se F1 a Amazon Machine Learning Solutions Lab. zabývali rok otázkou, který jezdec byl za posledních téměř 40 let nejrychlejší?

Pozor... myslí se skutečně nejrychlejší. Šéfové týmů a odborníci velmi často používají termíny jako „kompletní jezdec“. Ve formuli 1 nestačí jen být nejrychlejší na jedno kolo. Zejména dnes je to také o správě pneumatik, nedělání chyb, technické zpětné vazbě apod.

Tým, ve kterém byl třeba i ředitel datových systémů Rob Smedley, vzal data od roku 1983. Je to poměrně logické. Získat kvalitní data z 50., 60. let by bylo asi velmi složité. Dnes se například měří výsledky na tisíciny sekundy, ale tak tomu rozhodně nebylo vždy.

Strojové učení pak zohlednilo různé parametry, které mohou výsledky „deformovat“, jako jsou nehody, technické poruchy, měnící se povětrnostní podmínky a dokonce i věk nebo návrat jezdce po delší přestávce mimo F1.

Algoritmus dává vyšší hodnocení jezdcům, kteří buď dominovali ve srovnání s týmovými kolegy, nebo podávali dobré výkony proti silným týmovým kolegům. Mezi nejlepší se tak dostal překvapivě třeba Heikki Kovalainen, který podával dobré výkony proti Hamiltonovi nebo Trullimu.

Tým přitom prošel všechny kvalifikace od roku 1983, což je nějakých 650 kvalifikací.

Výsledek? Asi nikoho nepřekvapí, že se na prvních místech objeví v nějakém pořadí jména Michaela Schumachera, Ayrtona Senny a Lewise Hamiltona. Konec konců tito jezdci mají na svém kontě také nejvíce pole position.

Nejrychlejším jezdcem je Ayrton Senna, druhý je Michael Schumacher a třetí Lewis Hamilton.

Pořadí na dalších místech je ale hodně zajímavé. Na čtvrtém místě je Max Verstappen, následují Fernando Alonso a Nico Rosberg.

Sebastian Vettel, který má čtvrtý nejvyšší počet pole position, je až na desátém místě.

Mezi TOP20 se dostalo celkem 8 současných jezdců... 10, pokud započítáte i Alonsa a Hülkenberga.

20 nejrychlejších jezdců od roku 1983