Střídání okruhů v jednotlivých sezónách vnáší do F1 podle Steinera nadšení

Formuli 1 čeká nejen revoluční sezóna z pohledu technických pravidel, ale také nejdelší ročník v historii, když je v plánu 23 velkých cen.

„23 závodů v kalendáři je hodně. Pokud je ale poptávka ze strany fanoušků, když nás chtějí vidět, pak to musíme udělat. Myslím, že bychom měli dát fanouškům to, co chtějí, aby nám zůstali věrní,“ řekl Steiner.

„Letos se vrací některé skvělé závody - noční podnik v Singapuru, vracíme se do Austrálie, což je vždy jeden z mých nejoblíbenějších závodů, a pak nový závod v Miami ve Spojených státech, což je velmi vzrušující.“

V posledních dvou sezónách musela formule 1 skládat svůj kalendář v reakci na pandemii covidu-19, a to zejména v sezóně 2020, kdy se nemohla uskutečnit velká část plánovaných závodů v Severní a Jižní Americe, Asii a Austrálii. F1 se tak po dlouhé době vrátila například na Nürburgring, do Imoly nebo Istanbulu, poprvé pak zavítala do portugalského Portimãa nebo italského Mugella.

Vloni do kalendáře přibyly nizozemský Zandvoort, katarský Losail a městská trať v saúdskoarabské Džiddě.

Podle Steinera právě pravidelná změna okruhů v kalendáři přidává formuli 1 na atraktivitě.

„Řekl bych, že v posledních letech to byly dobré změny. Měli jsme okruhy, které nebyly v kalendáři mnoho let, teď se na ně vracíme a některé okruhy, jako třeba Portugalsko před dvěma lety, byly nové.

„Teď se to ale trochu mění a myslím, že to přináší nové nadšení místo toho, abychom měli stálý a každý rok stejný kalendář. Je více méně stejný. Myslím, že to, co udělala (formule 1), aby se vypořádala s pandemií, bylo velmi dobré. A vrátit se teď k některým závodům, které máme opravdu rádi, je vzrušující.“