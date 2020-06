Střídačky týmů: Kdo usedne do kokpitu, když se jezdec nakazí koronavirem?

Nestává se moc často, že by jezdec formule 1 musel být vystřídán (nemyslíme přestupy v rámci sezóny). Ale děje se to. V roce 2017 zaskočil v Monaku Button za Alonsa, který jel Indy 500. V Maďarsku pak nahradil u Williamsu Paul di Resta Felipeho Massu, kterému nebylo dobře.

Mercedes

Mercedes je na tom ze všech týmů asi nejlépe. K dispozici má Estebana Gutiérreze, který ve F1 závodil naposledy v roce 2016. Kratší dobu než Mexičan je u týmu Stoffel Vandoorne. Ve formuli 1 závodil do roku 2018.

Zejména v případě, že by byl souboj v Poháru konstruktérů těsnější, by Mercedes chtěl do vozu posadit jezdce se zkušenostmi se současným vozem. Tím by mohl být George Russell. Mladík jezdí ve Williamsu, který by tak přišel o jezdce. Nahradil by ho možná někdo z výše zmíněné dvojice.



Foto: Getty Images / Charles Coates