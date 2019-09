Střetům v Monze by zabránili spotteři, myslí si Gasly

Během italské grand prix na okruhu v Monze se v šikaně Ascari po vlastní chybě roztočil Sebastian Vettel, který svým nebezpečným pokusem o návrat na trať zpustil lavinu navazujících incidentů. Něčemu podobnému by podle Pierra Gaslyho mohli do budoucna zabraňovat spotteři, kteří by ve formuli 1 mohli fungovat po vzoru IndyCar.