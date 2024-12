Střet s realitou. Binotto našel v Hinwilu „zamrzlý tým“

Sauber letos bodoval jen jednou a skončil v šampionátu poslední. Dostane tak maximum času v tunelu, ale je otázkou, zda mu to pomůže.

„Když jsem přišel, tak jsme neměli jen nula bodů, ale nebyly tu vlastně ani žádné plány a vývoj,“ řekl Mattia Binotto pro Autosport. „A to mě znepokojovalo nejvíce.“

„Všechno se soustředilo jen na rok 2026, ale to podle mě není správné, protože si myslím, že tým potřebuje bojovat na trati.“

„Jedině bojem a soupeřením na trati můžete pochopit, jak dobře si vedete a jestli to, co děláte, jde správným směrem.“

„Musíte pochopit výkonnost. Musíte pochopit slabé a silné stránky a musíte je řešit. A to je skutečné know-how týmu.“

„Když jsem v srpnu nastoupil, byl tým téměř zamrzlý. Kromě toho, abychom se ujistili, že máme plány pro naší cestu stát se v budoucnu špičkovým týmem, jsme potřebovali posílit tým, abychom se zlepšili a to pokud možno už během letošní sezóny.“

„Důležité v aktuální sezóně nebylo jen neskončit s nulou na kontě – skončit desátý s nulou nebo desátý se čtyřmi body není žádný rozdíl. Šlo spíše o to, abychom se ujistili, že máme definovaný správný směr vývoje i pro příští sezónu, a abychom byli během zimy plní energie.“

„Dnes vidím tým, který je více přesvědčen o tom, co je potřeba, co je nezbytné pro příští sezónu, a doufám, že se nám podaří pokračovat ve vývoji současného vozu.“

Sauber má potřebnou infrastrukturu, ale podle Binotta je problém někde jinde.

„Myslím, že Sauber byl v posledních 10 letech týmem, který se snažil přežít, bez dalších investic a skutečných výdajů. To, co máte, si udržujete, ale nerozvíjíte to.“

„Když se podívám na samotný aerodynamický tunel, tak je to skvělý tunel. Myslím, že i dnes je moderní, co se týče zařízení a konstrukce.“

„Ale co se nerozvíjelo, je vnitřní metodika testování. A dobrý tunel není jen o tom, že v něm máte správné proudění, ale také o tom, jak měříte data a aerodynamické charakteristiky.“

„Je to o měření, o senzorech, o získávání dat. Je to o přesnosti dat. Je to o korelaci s tratí, a pokud něco, tak si myslím, že to, kde jsme se zasekli, je právě tato metodika.“

„Jaká je dnes úroveň korelace naší simulace? Není dostatečně velká. Jak mohu říci, že není dostatečně skvělá? Protože mám měřítko s jiným týmem, který znám velmi dobře.“

Podle Binotta jsou stejně tak důležité CFD simulace. „Nejdříve to musíte prosít, vyfiltrovat tisíc nápadů a deset nejlepších vzít do aerodynamického tunelu.“

350 nových zaměstnanců

Podle Binotta bude potřeba najmout 350 nových lidí, což nebude snadné.

„Ale jak můžeme zaměstnat 350 lidí z jiných zemí, kteří jsou specialisty na F1? To je téměř nemožné. Proto bude naší strategií investovat hlavně do velmi mladých talentovaných absolventů. Důvodem je to, že jsem naprosto přesvědčen, že je to ta nejlepší investice, kterou můžeme pro naši budoucnost udělat.“

„Cesta Audi je dlouhodobá a jsem si docela jistý, že za pár let nám dnešní mladí absolventi přinesou nejlepší návratnost investic.“

Rok 2026

Podle Binotta nelze očekávat, že by Audi v roce 2026 bojovalo s nejlepšími.

„Možná teprve za tři roky můžeme dosáhnout našeho cíle bojovat o vítězství a, dovolím si říct, usilovat o titul do roku 2030. To je stále velmi ambiciózní, je to výzva. Ale tak dlouho to bude trvat.“

„Můžeme být úspěšní i v příští sezoně? Rozhodně ne, můžeme být úspěšní za pár let? Vůbec ne, protože nebudeme mít k dispozici personál, zázemí a všechny nástroje, které potřebujeme.“

„Jaký tedy může být cíl v mezidobí? Zlepšovat se. Zlepšovat se každou sezónu. Tak jednoduché to je.“

„Nemůžete jen čekat do roku 2030, abyste byli nejlepší nebo abyste byli referencí. Musíte jít krok za krokem, šplhat nahoru, abyste byli mezi nejlepšími.“

„Pro nás bude důležité, abychom si příští rok vedli lépe, než tomu bylo v roce 2024, a rok poté také.“