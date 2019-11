Strategie Red Bullu zachránila moje vítězství v Brazílii, říká Verstappen

Verstappen dosáhl pro Red Bull a Hondu na třetí vítězství v letošní sezóně. K jeho zisku však musel dvakrát přímo na trati předjet šestinásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

„Mercedes byl znovu rychlý, jako tým jsme ale podle mě odvedli dobrou práci se strategií zastávek v boxech. Obzvlášť ta poslední, kdy jsme se vrátili zpět na červené (nejměkčí) pneumatiky, která v podstatě zachránila náš závod a dala nám šanci bojovat s Lewisem opět do první zatáčky. Bylo samozřejmě neuvěřitelné dostat se znovu do čela,“ řekl Verstappen.

„Musel jsem stále tlačit a Lewis vždy zajel do boxů o kolo dříve, takže naše zastávky v boxech musely být opravdu dobré. Dvakrát se nám podařilo se znovu vrátit na první místo a od té chvíle jsem už s pneumatikami, které jsem měl, mohl kontrolovat závod,“ dodal.

„V kole po zastávce jsem tlačil naplno, abych byl blíže, protože to byla moje jediná šance. Byl jsem blízko pro DRS a věděli jsme, že jsme celý víkend měli skvělou maximální rychlost, takže jsem velmi rád, že se mi podařilo ho předjet.“

Albona připravil Hamilton o stupně vítězů

Velmi blízko prvním stupňům vítězů v kariéře ve formuli 1 byl ve své první sezóně v Brazílii druhý pilot Red Bullu Alexander Albon.

Thajský pilot jel po posledním restartu závodu na druhé pozici za svým týmovým kolegou Verstappenem, když na jeho pozici zaútočil Hamilton. Došlo ke kontaktu, po kterém se Albonův vůz roztočil a propadl se až na patnácté místo.

Hamilton byl za incident vyšetřován a od sportovních komisařů dostal pětisekundovou penalizaci, kterou se propadl ze třetího na sedmé místo. Svému soupeři se za incident následně také omluvil.

„Myslím, že by mě i tak předjel v první zatáčce, protože měl čerstvější pneumatiky,“ řekl Albon.

Albon podle svých slov viděl, že se Hamilton chystá zaútočit. „Musím se na to znovu podívat. Vyjeli jsme z deváté zatáčky a měl jsem na Lewise náskok a myslel jsem si, že jsme v pohodě tam, kde jsme. Chtěl jsem si ho jen pokrýt a ujistit se, že nebude mít žádné nápady,“ řekl.

„A vidíte to. Vidíte ten přesun, jakmile to ale zavřete, je tam slepý úhel a nevíte, jak daleko od vás je. Řekl jsem si, že je to OK, že je dostatečně daleko, abych mu nechal prostor, ale nečekal jsem to.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone