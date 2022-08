Strategie nejsou naše slabina, myslí si Binotto

„Nemyslím si, že bychom tlačili příliš na pilu, protože výkonu není nikdy dost, ale rozhodně jsme upřednostnili výkon před spolehlivostí,“ přiznal Mattia Binotto pro Motorsport Italia.

„Je potřeba si uvědomit, že také v oblasti pohonných jednotek existovalo omezení v počtu hodin, kdy jste mohli používat testovací stolici, a tato omezení měla dopad na naši práci. Když neexistovala žádná omezení, stačilo zvýšit objem práce na zkušebních stolicích, a to jak z hlediska výkonu, tak i spolehlivosti, ale dnes jste kvůli omezení počtu hodin nuceni volit.“

Podle Binotta v Maranellu věděli, že „bude důležité dohnat konkurenci před příchodem čtyřletého zmrazení vývoje a to s vědomím, že problémy se spolehlivostí lze vždy vyřešit později.“

Zmrazení vývoje pohonných jednotek Ke zmrazení pro roky 2022 až 2025 dochází ve dvou fázích: 1. března 2022: motor

turbodmychadlo

MGU-H

výfukové potrubí

palivo

olej 1. září 2022: MGU-K

baterie

řídicí elektronika Změny z důvodu spolehlivosti lze provádět (se souhlasem FIA) i po zmrazení vývoje.

„Tím nechci říct, že jsme na první závod přijeli s tím, že jsme naprosto nespolehliví, tak to nebylo. Při zimních testech jsme neměli žádné problémy, ale věděli jsme, že situace není ideální. Navíc problémy, které jsme měli na trati a které se neobjevily v simulacích, jsou podle mě nepředvídatelné problémy typické pro nový projekt a je třeba s nimi počítat. Nejsem úplně překvapen tím, co se stalo.“

K definitivnímu zmrazení dojde na konci srpna. Do té doby mohou výrobci pracovat ještě na hybridní části.

„Očekáváme vývoj na hybridní straně před začátkem období zmrazení,“ potvrdil Binotto. „Pracujeme na tom, ale nebude to znamenat žádný průlom.“

Letošní forma není náhodná

Ferrari postavilo rychlý vůz. Podle Binotta je to důsledek delšího procesu.

„Ve formuli 1 neexistuje žádná kouzelná hůlka. Vlastně si nemyslím, že to trvalo rok nebo dva. To, čeho dosahujeme v této sezoně, je výsledkem cesty, která začala už dávno, konkrétně v roce 2017. Začal neustálý růst, jehož cílem bylo neustále se zlepšovat, proces, který zahrnoval organizaci, dovednosti, zkušenosti, metodiku, nástroje a zdroje, od simulátoru po aerodynamický tunel a další.“

„Trvalo dlouho a myslím, že to byla dlouhá cesta. Dalo by se říct, že v letech 17, 18 a 19 jste začali dobře, ale pak přišel rok 2020, který lze považovat za krok, vlastně tři kroky zpět. Jak to? Myslím, že v roce 2020 jsme prostě zkazili náš projekt, a pak bylo vše na začátku sezóny zmrazeno.“

Podle Binotta Ferrari v roce 2020 také doplatilo na „nutnost resetu a reorganizaci“.

Stratetegie problém nejsou

Kromě spolehlivosti se Ferrari už několikrát připravilo o body kvůli špatné strategii. Binotto však nesouhlasí s tím, že by zrovna v této oblasti existoval nějaký fundamentální problém.

„Především si myslím, že se vždy dá něco zlepšit. Člověk nemůže být dokonalý a nikdy nebude. Nepochybuji o tom, že musíme stále dělat pokroky, zlepšovat aerodynamiku, šasi, pohonnou jednotku, strategii a všechny aspekty, které lze zlepšit. Přesto si myslím, že mám skvělý tým, který se stará o strategii, a nemyslím si, že je to naše slabina. Závody jako Monako, Silverstone nebo Paul Ricard byly v tomto ohledu hodnoceny jako problematické, ale já v tom problém týmu nevidím, protože si myslím, že jsme také udělali správná rozhodnutí.“

„Nejsem přesvědčen, že to, co jsme udělali, bylo špatně, myslím, že jsme udělali správná rozhodnutí v době, kdy byla učiněna, a někdy se ukázala jako nešťastná, nikoliv špatná. A když se podíváme na práci našeho strategického týmu, někdy se jim dokonce dařilo skvěle, lépe než soupeřům.“

„Například v Rakousku jsme měli na rozdíl od soupeřů správnou strategii, stejně jako jsme měli pravděpodobně nejlepší strategii ve Francii před Charlesovou chybou. Na Paul Ricardu jsme měli odvahu nasadit do závodu dvě sady středních pneumatik, a abyste se takto rozhodli, musíte být nejen dobří, ale také odvážní. Celkově tedy máme dobrý tým a nemyslím si, že by to byla slabina. Mohli bychom znovu začít diskutovat o Monaku, Silverstonu a Paul Ricardu.... z mého pohledu si myslím, že to byla obtížná rozhodnutí, možná nešťastná, ale ne vždy špatná. Nemyslím si tedy, že je to v současné době naše slabina.“

Pravidla 2023

FIA chce pro příští rok protlačit z důvodu bezpečnosti změny pravidel, která mají řešit poskakování. Ferrari je jedním z týmů, který je proti.

„Doufám, že nedojde k žádným změnám, nevidím žádné reálné důvody pro změny technických pravidel z bezpečnostních důvodů, zvláště pokud se podíváme na poslední závody. Pokud by se navíc pro rok 2023 změnila aerodynamická pravidla, byl by to s ohledem na fázi roku, ve které se nacházíme, značný problém – na změnu koncepce nového vozu by bylo velmi málo času. A opakuji, nejsou žádné důvody zavádět změny technických pravidel z důvodu bezpečnosti. Myslím, že se to nemůže stát, a pokud ano, pokusíme se přijít na to, jak je zastavit.“