Strategie Ferrari nedávala žádný smysl, říká Vettel. Leclerc šťastný ze 4. místa

Vettel do závodu startoval z jedenácté pozice. V první zatáčce Abbey ale najel na obrubník a dostal smyk, po kterém se propadl až na poslední místo.

V úvodu zvládl Vettel na tvrdé sadě absolvovat 22kolový stint, než zajel k mechanikům. Na nové tvrdé sadě odjel dalších 11 kol, než zamířil do boxů opět, tentokrát ale nasadil střední směs, na které odjel zbývajících 19 kol.

Po druhé zastávce Vettel zpochybňoval svou strategii.

„Dnes ráno jsme mluvili a řekli, že není důvod zajet do boxů, protože jsme věděli, že vyjedeme do provozu, a to se přesně stalo,“ řekl Vettel reportérům po závodě.

„Šli jsme znovu na tvrdou sadu, kterou jsme pak měli jen 10 kol, možná ani to ne, nedávalo to žádný smysl. Proč byste nasazovali tvrdou sadu na 10 kol a pak střední na 20 kol? Ke konci mi odcházely gumy a přesně o tom jsme mluvili. Ne, myslím, že to nebyla nejlepší práce, kterou jsme dnes mohli odvést.“

Vettel tak po letošním druhém nulovém bodovém zisku zůstává s 10 body na třinácté pozici průběžného pořadí mistrovství světa.

„Něco mi chybí, ale nevím, co to je. Nicméně se pokusím vstát z postele a odvést maximum, dnes jsme určitě mohli skončit lépe.

„Nejsem si jistý, co se tam stalo při tom smyku, i se strategií jsme ale dnes mohli skončit lépe.“

Leclercovi stačila jedna zastávka v boxech

Pouze na jednu zastávku v boxech zvládl naopak závod na Silverstonu absolvovat druhý pilot Ferrari Charles Leclerc. Monačan startoval z osmého místa na tvrdé směsi, kterou vyměnil za střední a na ní absolvoval zbytek závodu. V cíli obsadil čtvrté místo.

„Dnes jsem velmi šťastný. Je to pro mě jako vítězství, samozřejmě to ale není dobré, když čtvrté místo nazýváme vítězstvím, v tuto chvíli je to ale tak, jak na tom jsme,“ řekl Leclerc.

„Mou největší slabinou minulý rok byla práce s pneumatikami. Velmi tvrdě jsem na tom pracoval a vždy, když pracuji a vidím výsledky na trati, je to velká satisfakce. Dnes ráno jsem v nejlepším případě čekal osmé místo, s čtvrtou pozicí jsem tak velmi spokojen.

„Upřímně, musíme to analyzovat, abychom zjistili, proč jsme byli tak rychlí, protože to teď nechápu. Upřímně nechápu, kde jsme dokázali dosáhnout takové výkonnosti, protože i na konci stintu na tvrdých pneumatikách jsem jel dobře.“