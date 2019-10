Strategie dvou zastávek nebyla tak špatná. Pneumatiky nás překvapily, říká Binotto

Mexiko mělo představovat pro Ferrari příležitost k dobrému výsledku. Mercedes označil trať za tu vůbec nejhorší pro svůj vůz. Větším soupeřem pro rudé vozy měl být Red Bull, ale Maxe Verstappena postihla řada událostí, které mu znemožnily boj o vítězství. Alexander Albon závod ovlivnil. Právě na jeho zastávku reagovalo Ferrari a povolalo Leclerca do boxů.

Ferrari rozdělilo strategii. Leclerc jel na dvě zastávky. Vettel zase zůstal na trati déle než Hamilton, protože hrozil undercut a Ferrari doufalo, že na konci závodu bude mít výhodu čerstvějších pneumatik. Tvrdá směs ale byla v Mexiku nezničitelná jak aztécké pyramidy. Verstappen na ní odjel v podstatě celý závod.

Nutno říct, že také Pirelli říkalo, že strategie dvou zastávek je lepší a rychlejší. Pneumatiky v Mexiku se ale chovaly podivně.

„Myslím, že to, co jsme udělali, bylo správné, ale na konci závodu se na to díváte z jiné perspektivy,“ řekl Binotto pro Sky Sports. „Strategie dvou zastávek byla dobrá strategie, ale Charlesův druhý stint na střední směsi nebyl tak skvělý a musíme pochopit proč.“

„Neočekávané chování pneumatik bylo pravděpodobně hlavním překvapením neděle.“

Leclerc pak ztratil během druhé zastávky 3 až 4 sekundy – nedařilo se dotáhnout pravé zadní kolo. Vypadalo to, že také utahovacím pistolím mexická metropole nesedí.

„Během zastávky Charlese jsme ztratili čas. Na konci závodu mohl být mnohem blíže k autům vpředu. To vše mu na konci závodu poskytovalo určitou nevýhodu.“

„Nakonec si ale myslím, že jsme měli v závodě dobré tempo a v sobotu dobrou kvalifikaci. Uklidňuje nás to a povzbuzuje, takže se těšíme na další závody.“

Foto: Getty Images / Clive Mason