Stovky a stovky kilometrů. Alpine intenzivně testuje nový speciál pro WEC

Nová pravidla vzbudila zájem řady automobilek o vytrvalostní mistrovství světa WEC a ani Alpine nechce stát stranou. Nový francouzský závodní speciál postavený podle regulí LMDh byl představen už v červnu před Le Mans a od té doby ušel Alpine během intenzivního testovacího programu nemalou cestu. Přípravy musí být precizní, vždyť francouzská značka patřící Renaultu legendární vytrvalostní podnik na trati La Sarthe vyhrála naposledy koncem sedmdesátých let…

Právě ve WEC se Alpine po letech absence vrátil do světového motorsportu. Po několika úspěšných sezonách v LMP 2 (ověnčených tituly i triumfy v Le Mans) se francouzská stáj pro sezonu 2021 přesunula do nové nejvyšší třídy Le Mans Hypercar. Jenže mezi elitu vkročila s „přemalovaným“ prototypem LMP 1 postaveným původně pro švýcarskou stáj Rebellion Racing. I když Alpine se starším prototypem v navazující sezoně 2022 slavil dva triumfy v konkurenci dosud dominantní Toyoty a k tomu titul vicemistrů světa, všem bylo jasné, že pro boj o vítězství v Le Mans a o celkové vítězství v mistrovství světa budou Francouzi muset vyrukovat s vlastní zbraní. Tak se zrodil Alpine A424.

Prototyp postavený podle pravidel LMDh (pravidla určená původně pro IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kde automobilky využívají oficiálně dodávané typy šasi a standardizované komponenty hybridního systému) stojí na šasi od francouzské společnosti Oreca, což byla pro Alpine nejlogičtější volba. Oreca pro Alpine v minulosti dodávala šasi pro LMP 2 a i starší vůz LMP 1 využívaný Alpinem v sezonách 2021 a 2022 byl postaven právě Orecou. Pod kapotou nového vozu spolupracuje s hybridní pohonnou jednotkou šestiválec Mecachrome o objemu 3.4 litru. Celé pohonné ústrojí bylo poprvé nastartováno 5. července a o necelý měsíc později, 2. srpna, Alpine absolvoval shakedown prototypu A424.

Srpen byl pro Alpine obecně měsícem důležitých milníků. Po shakedownu došlo na konci léta k prvnímu opravdovému testu. Na Paul Ricard se během intenzivních tří dnů na trati střídali v kokpitu Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere a Charles Milesi, kteří společně posbírali důležitá data a s novým vozem absolvovali více než 1000 kilometrů. První zátěžový testování bylo u Alpinu považováno za úspěch.

„Byl to skvělý test. Byli jsme velmi pyšní na to, že se naše auto dostalo poprvé na trať. Ke konci bylo vše ok a my byli vážně spokojení s prací odvedenou během těch prvních dnů. Byl to takový velký shakedown,“ hodnotil třídenní testování na trati v jižní Francii šéf týmu Philippe Sinault.

„Celý proces jsme začali tím, že jsme prověřili fungování každé funkce. Cílem bylo také stále prodlužovat a prodlužovat pobyty na trati. Prioritou, jak si asi dovedete představit, je samozřejmě co nejvyšší spolehlivost pro Le Mans,“ dodal Sinault. Podle šéfa týmu byla spolehlivost vozu při prvním větším testu „ok“, pár vrásek na tváři francouzským inženýrům vyrobily pouze standardizované komponenty hybridního systému od firem Bosch, Xtrac a Williams Advanced Engineering. „Trochu pozlobila každá z nich, ale je to jen o malých detailech, nejde o nic velkého,“ uvedl Sinault a jeho slova nelze příliš rozporovat. Právě jednotný hybridní systém letos především v seriálu IMSA WSC trápil tovární týmy už od lednové čtyřiadvacetihodinovky v Dayotně, kde na závady standardizovaných součástek doplatilo třeba Porsche s vozy 963 LMDh.

Pár technických – a vesměs i očekávatelných – „mušek“ testovací program Alpinu v dlouhodobém kontextu nikterak nenarušilo. V září francouzská tovární stáj provedla druhé velké testování. Ve španělském Aragonu se objevili Nicolas Lapierre a Matthieu Vaxiviere, kteří společně přidali na účet dalších více než 1500 km. Už před Aragonem se mluvilo o možném zapojení Micka Schumachera do testovacího procesu, nicméně na německého pilota zatím nedošlo. Alpine však do konce roku plánuje další testování na okruzích v Jerezu a v Portimau, takže syn sedminásobného mistra světa F1 se ještě může dočkat své šance. Uvnitř týmu nebylo pevně stanoveno, kolik testovacích km má být najeto před startem příští sezony WEC v Kataru, ale v případě potřeby jsou u Alpinu připraveni zorganizovat další vloženou testovací session. Čas mají Francouzi do prosince, kdy budou muset ve větrném tunelu Sauberu ve Švýcarsku projít procesy nutnými pro udělení homologace ze strany FIA.

„Musíme zvládnout proces homologace i testování, což není snadné. Máme v plánu další testování v příštích týdnech na okruzích v jižní Evropě a musíme z toho v tomto období vytěžit maximum, protože čas na homologaci máme do konce roku. Zároveň se někdy musíme dostat do větrného tunelu, protože i to je podmínkou udělení homologace. Bude to těsné, ale zatím vše běží podle našeho plánu, takže je to ok,“ řekl Sinault.

Ke konci testovacího procesu by měl Alpine nasadit i druhý vůz. Dva francouzské prototypy A424 bychom měli sledovat i v kompletní sezoně WEC 2024. Alpine vstupuje do velmi konkurenčního prostředí, které příští rok kromě francouzské stáje obohatí ještě BMW, Lamborghini a Isotta Fraschini. Cíl pro Alpine je jasný – získat titul mistrů světa a poprvé od roku 1978 vyhrát 24 hodin Le Mans. Francouzská značka se však o splnění těchto cílů bude pokoušet v nové zlaté éře závodů sportovních vozů proti armádě dalších továrních stájí včetně Toyoty, Ferrari či Peugeotu. Dokáže v dohledné době uspět? Už příští rok napoví.