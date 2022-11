Stoffel Vandoorne si v Bahrajnu vyzkouší hypervůz Peugeot

Na mistra světa formule E a od příštího roku také testovacího a rezervního pilota Astonu Martin Stoffela Vandoorna čeká další zajímavá výzva. Den po skončení sezony vytrvalostního mistrovství světa WEC v Bahrajnu usedne do kokpitu hypervozu Peugeot 9X8.

Oficiální nováčkovské testy WEC se každoročně konají druhý den po posledním závodě sezony. Ta letošní vyvrcholí osmihodinovkou v Bahrajnu 12. listopadu a testovat se bude hned následující den, tedy v neděli.

Peugeot do své sestavy pro testování mezi čtyři jezdce nominoval i Stoffela Vandoorna. Belgický bývalý pilot F1 tak poprvé od roku 2019 usedne do vozu z nejvyšší třídy pro WEC a Le Mans. Před třemi lety absolvoval domácí šestihodinovku ve Spa a legendární čtyřiadvacetihodinovku na trati La Sarthe s ruskou stájí SMP Racing ještě v tehdejší kategorii LMP 1. Tentokrát už usedne do speciálu třídy LMH.

„Už jsem měl šanci seznámit se s vytrvalostními závody a zúčastnil jsem se Le Mans ve třídách LMP 1 i LMP 2. Třída Le Mans Hypercar zaujala řadu velkých automobilek, díky čemuž nabídne velmi napínavý šampionát. A Peugeot vždy stavěl ikonické vozy pro vytrvalostní podniky. Dobře si vzpomínám na prototyp 908, ten jezdil, když jsem začínal ve formulích, a teď je tu nový vůz 9X8 s unikátním konceptem, díky kterému zase všichni mluví o Peugeotu,“ dotkl se v oficiálním vyjádření třicetiletý Belgičan faktu, že Peugeot u svého hypervozu nevyužívá zadní křídlo.

Nováčkové testy nabídnou všem celkem pět hodin prostoru na trati. Vandoorne usedne do Peugeotu #93, se kterým bude při testování jezdit i stálý pilot týmu pro WEC Dán Mikkel Jensen. Úkolem pro oba piloty budou dlouhé stinty.

Se sesterským speciálem #94 zajede instalační kola Nico Müller. Bývalý švýcarský pilot Audi v DTM bude den před testy debutovat v závodě WEC v barvách Peugeotu, u kterého vystřídá Jamese Rossitera. V neděli pak připraví vůz 9X8 pro trojici nováčků. Těmi budou dvojnásobný francouzský šampion WTCR Yann Ehrlacher, od sezony 2023 pilot Maserati ve formuli E Maximilian Günther z Německa a aktuální šampion evropské Le Mans Series ve třídě LMP 3 Dán Malthe Jakobsen.

Mladá závodnice i Correa

Speciál kategorie Le Mans Hypercar si v Bahrajnu vyzkouší i žena. Teprve jednadvacetiletá Francouzka Lilou Wadoux si během testů vyzkouší vítězný vůz z Le Mans Toyotu GR010 Hybrid. Vůz #8 bude sdílet se zkušeným Sébastienem Buemim.

Francouzská závodnice, která letos absolvuje kompletní sezonu WEC ve třídě LMP 2 u týmu Richard Mille Racing, pak v rámci LMH při testech usedne i do posledního závodícího prototypu LMP 1 v barvách stáje Alpine. Ten jí „zajede“ Matthieu Vaxiviere.

Nováčkovské testy WEC probíhají ve všech čtyřech třídách vytrvalostního MS. V LMP 2 nasadí tým Prema Orlen do testů Juana Manuela Correu. Třiadvacetiletý Američan, který se vrátil do motorsportu po účastni v tragické havárii Anthoina Huberta před třemi lety, letos druhým rokem v řadě závodil ve formuli 3.

Zajímavé jméno nalezneme v LMP 2 i u týmu Zaka Browna United Autosports. Prototyp Oreca 07 Gibson #22 si v Bahrajnu vyzkouší Nelson Piquet junior. Syn legendy F1 a sám bývalý pilot „královny motorsportu“ závodní převážně v brazilských Stock Cars, nicméně věnuje se poslední dobou i cupovým závodům. V pátek Piquet vyhrál v Portimau závod Lamborghini Super Trofeo North America.

Kompletní startovní listinu pro nováčkovské testy WEC v Bahrajnu naleznete zde.