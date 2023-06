Stíhání Red Bullu je svým způsobem vzrušující, říká technický šéf Mercedesu Allison

Technický šéf Mercedesu James Allison tvrdí, že snaha německé stáje dostihnout dominující Red Bull je pro něj vzrušující.

Po letech nepřetržité dominance se již nějakou dobu musí Mercedes smiřovat s tím, že již není týmem, který ve formuli udává tempo.

Na pozici lídra královny motorsportu německou stáj vystřídal Red Bull, který vloni získal oba tituly a letos neohroženě míří za jejich obhajobou.

Technický šéf Mercedesu James Allison nicméně říká, že ani tato situace nemusí z jeho pohledu přinášet pouze zklamání.

„Všichni se můžeme cítit trochu rozmrzelí z toho, že nejsme tak konkurenceschopní jako dřív. Když je vidíme vyhrávat, tak je to pro nás smutné, ale na druhou stranu je to kompenzováno tím, že je svým způsobem vzrušující bojovat a týden co týden zlepšovat naše auto,“ prohlásil Allison, kterého cituje Autosport.

„Nejsou v čele boží vůlí, ale zásluhou toho, že odvedli opravdu dobrou práci. Pokud předvedeme totéž, či dokonce něco lepšího, budeme tam my, což je vlastně velká zábava,“ přiblížil své pocity zkušený britský inženýr.

Na otázku, zda jeho pohled sdílí například i sedminásobný šampion Lewis Hamilton, Allison odpověděl:

„To netuším, já to tak ale mám. Myslím, že oba naši jezdci jsou velmi podobní zbytku týmu v tom, že když cítíte, že jdete opět nahoru, je to pro vás obrovská vzpruha.“