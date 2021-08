Stewart: Jezdci až příliš riskují, v mé době by byl Verstappen mrtvý

Poslední dvě velké ceny F1 ve Velké Británii a v Maďarsku poznamenaly nehody. Na Silverstonu spolu v prvním kole po ostrém souboji o vedení kolidovali Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem, po kterém pilot Red Bullu absolvoval náraz o síle 51 G do bariéry.

Na Hungaroringu pak došlo k hromadné nehodě v první zatáčce závodu na vlhké trati.

„Lewisův incident s Verstappenem byl pro mě velmi znepokojující. Upřímně řečeno, kdyby se to stalo v mé době, nebo ještě dlouho poté, co jsem závodil, Verstappen by byl mrtvý,“ řekl Stewart pro talkSPORT Breakfast.

„Závodní tratě jsou tak bezpečné, únikové zóny jsou obrovské a bariéra, o kterou se (Verstappen) zastavil, a přesto byly ty síly tak velké. Myslím, že je to ukázka toho, co Silverstone udělal pro bezpečnost okruhu.

„Lidé jsou ale dnes svobodnější, než byli předtím, protože tresty nejsou tak vysoké. Nyní je to tak bezpečné, že jezdci podle mě riskují příliš mnoho. První kola na Silverstonu toho byla dobrým důkazem, myslím si, že oba jezdci to přeháněli. Zvlášť, když si uvědomíte, že to byl teprve začátek závodu. Musíme si to znovu uvědomit, bohužel si to někdy žádá velkou, velkou nehodu nebo dokonce život, abychom tomu skutečně porozuměli.“

Událostmi nabitý závod nabídl také minulý víkend maďarský Hungaroring, kde měl Hamilton podle Stewarta štěstí, že nakonec obsadil druhé místo.

„Byl to velmi neobvyklý závod, téměř nereprezentoval to, co by se stalo za normálních okolností,“ říká trojnásobný mistr světa.

„Bylo skvělé sledovat, jakým způsobem dosáhl Renault (Alpine) vítězství, na které se těšil až příliš dlouho. Myslím, že Lewis měl velké štěstí, že za těchto okolností dojel druhý, ale Mercedes odvádí skvělou práci a jezdí velmi dobře.

„Tým Aston Martin z toho vyšel opravdu bolestivě, když dojel druhý, byl na stupních vítězů a pak byl diskvalifikován,“ připomenul Stewart druhé místo Sebastiana Vettela, o které ale přišel, protože po závodě neměl ve voze dostatečné množství paliva.