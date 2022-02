Stewardům podle Hamiltona chybí objektivita a rozmanitost

„Musíme se ujistit, že máme také nezaujaté stewardy,“ řekl Hamilton pro Autosport.

„Někteří závodní jezdci jsou velmi, velmi dobří přátelé s určitými osobami. Někteří cestují s určitými jedinci a mají tendenci mít s některými z nich větší spřízněnost.“

„Myslím, že potřebujeme lidi, kteří nemají předsudky a kteří jsou při rozhodování nestranní.“

Po loňské Velké ceně Ruska prohlásil Fernando Alonso, že existují „různá pravidla pro různé lidi“ a že je zajímavé si všímat, „jaké je národnosti a jaký trest dostane.“

Toto tvrzení odmítl tehdejší ředitel závodu Masi, který řekl, že „pravidla platí pro všechny stejně“.

Hamilton také zdůraznil potřebu větší rozmanitosti mezi stewardy FIA.

„Chtěl bych vidět v místnosti stewardů více žen. Nemyslím si, že jich máme mnoho – vloni to byla možná jedna nebo dvě. A myslím si, že by bylo úžasné, kdyby byli dva ředitelé závodu – muž a žena. Byl by to také skvělý způsob, jak podpořit rozmanitost.“