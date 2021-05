Stewardi nepůjdou proti FIA. Ross Brawn neočekává v Baku protesty kvůli zadním křídlům

Zadní křídla některých týmů se při jízdě po rovince ohybývají. FIA na to reagovala technickou směrnicí, která nařizuje přísnější zátěžové testy.

Z pohledu některých týmů je však problém to, že nařízení vstoupí v platnost až 15. června – tedy mezi Baku a Paul Ricardem. FIA chce dát týmům čas na úpravu křídel. V Baku je přitom dlouhá rovinka, kde ohebné křídlo přinese výhodu.

Mercedes nevyloučil, že v Baku podá protest. Ve hře je porušení technických pravidel – článek 3.8. mimo jiné píše, že všechny součásti ovlivňující aerodynamické vlastnosti vozu „musí být pevně připevněny ke zcela odpružené části vozu“ a „zůstat vůči odpružené části vozu nepohyblivé.“

Za porušení technických pravidel je obvykle diskvalifikace. Ross Brawn však neočekává problémy.

„Ne, nemyslím si to. Myslím, že FIA je ve svém přístupu docela konzistentní,“ řekl pro ESPN. „Divil bych se, kdyby stewardi postupovali proti názoru FIA.“

Brawn, který před nástupem do F1 pracoval pro Benetton, Ferrari, Hondu a Mercedes, uvedl, že FIA již v minulosti čelila podobným výzvám.

„Myslím, že se pravděpodobně jedná o 27. verzi flexibilního zadního křídla v historii formule 1. Za 40 let závodů jsem si tím prošel mnohokrát.“

„Vzpomínám si, jak (tehdejší technický ředitel Williamsu, pozn. redakce) Patrick Head skákal na naše přední křídlo v parc fermé, protože se domníval, že není dostatečně tuhé.“

„Chtěl Charliemu (Whitingovi, pozn. redakce) předvést, že není dostatečně tuhé, a tak si na něj skutečně stoupl a poskakoval nahoru a dolů, aby demonstroval, jak je pružné.“

„Existuje sada testů FIA a to je jediný způsob, jak jsme byli schopni určit hranice toho, co můžete udělat. Pokud testy projdete a některým konkurenčním týmům se to nelíbí, FIA se na to může podívat, říct, že je to dobrý postřeh a testy zpřísnit nebo udělat jiné testy. Je to tak pořád dokola.“

„Upřímně řečeno, nevěřím, že existuje nějaký důvod, proč jít jinou cestou řešení problému, protože nevím, jak to vyčíslit.“

„Jeden člověk si myslí, že je to příliš pružné, další má názor, že je to v pořádku. Proto máme testy.“