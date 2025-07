Steve Nielsen se vrací do stáje z Enstone. V Alpine zaujme pozici výkonného ředitele

Tým Alpine oznámil angažování zkušeného manažera Stevea Nielsena, který se od září ujme role výkonného ředitele.

Pro zkušeného Brita to znamená návrat do známého prostředí – v minulosti již v Enstone působil, a to v době, kdy stáj vedl Flavio Briatore. Právě Briatore se po nedávném odchodu týmového šéfa Olivera Oakese nyní ve větší míře podílí na každodenním řízení týmu, což by se však po příchodu Nielsena mělo opět změnit.

Šedesátiletý Nielsen má za sebou bohatou kariéru ve formuli 1, kterou započal už v polovině 80. let. Během více než čtyř dekád vystřídal řadu týmů, včetně Williamsu, Caterhamu či Scuderie Toro Rosso, kde plnil roli sportovního ředitele. V roce 2017 nastoupil k F1 jako sportovní ředitel a stejnou pozici zastával v roce 2023 i u Mezinárodní automobilové federace.

Jeho návrat do stáje z Enstone přichází v náročném období. Alpine se totiž letos trápí a po jedenácti odjetých velkých cenách uzavírá pořadí Poháru konstruktérů.