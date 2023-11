Štěstí jsme šli naproti, říká Stroll

Aston Martin získal druhou řadu. Stroll odstartuje do závodu ze třetího místa.

„Nemyslím si, že jsme dnes měli štěstí. Řekl bych, že jsme mu šli naproti,“ odpověděl Lance Stroll na otázku, zda za výsledkem Astonu Martin stojí štěstí.

„Myslím, že jsme udělali dobře, když jsme se dostali do čela (při výjezdu z boxů) a získali dobrou pozici na trati. A ano, počasí nám přálo, takže si myslím, že to bylo chytré.“

„Ve třetí části to bylo opravdu zrádné a vítr měnil směr, takže to bylo pořád hodně těžké. Ale myslím, že jsme odvedli dobrou práci, když jsme oba vozy, já i Fernando, dostali do čela, a tým odvedl dobrou práci, když nám dal možnost zkusit to, než přišlo špatné počasí.“

„Ano, máme v úmyslu umístit se na stupních vítězů. Myslím, že to bude složité, nemáme třetí nejrychlejší auto. Jsem si jistý, že se Sergio bude dostávat nahoru a jsou tu mclareny, ale uvidíme, co se nám povede.“

Potřebovali jsme to

„Ano, potřebovali jsme to,“ řekl Alonso. „V posledních dvou velkých cenách jsme trochu experimentovali, startovali jsme z boxové uličky a podobně, a tady v Brazílii jsme potřebovali pěkný výsledek pro oba vozy, abychom dali týmu nějakou naději.“

„Je to dokazuje, že jsme pochopili pár věcí a byli jsme docela konkurenceschopní, takže to dokazuje, že víme, co děláme, a to mě těší.“