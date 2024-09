Stereotypy a rasový prvek. Hamiltonovi vadí slova prezidenta FIA o rapperech

„Musíme rozlišovat mezi naším sportem – motorsportem – a rapem,“ řekl prezident FIA Muhammad bin Sulajim pro Autosport.

„Nejsme rappeři, kteří říkají slovo na F několikrát za minutu. To jsou oni a my jsme my.“

Hamiltonovi slova Bin Sulajima vadí. „Nelíbí se mi, jak to řekl,“ uvedl v Singapuru Hamilton.„Mluvit o rapperech je velmi stereotypní. Když se nad tím zamyslíte, většina rapperů jsou černoši. Když se řekne: ‚nejsme jako oni‘, tak jsou to špatně zvolená slova. Je v tom rasový prvek.“

V obecné rovině ale Hamilton souhlasí. „Zapomínáte, že jsou tu děti, které poslouchají. Takže v tomto smyslu souhlasím. Když posloucháte některé mladší jezdce, tak to ještě nepochopili a v určité fázi to možná pochopí.“

Poněkud jiný názor vyslovil Max Verstappen. „Musíte to asi omezit nebo mít trochu zpoždění, abyste mohli pár věcí cenzurovat. To pomůže mnohem víc než dávat jezdcům zákazy, protože já jsem například nemohl říct ani slovo na ‚f‘.“

„A pak... promiňte mi ten jazyk, ale no tak, co jsme? Pětileté děti, šestileté děti? I když se na to dívá pětileté nebo šestileté dítě, tak přece nakonec stejně bude mluvit vulgárně, i když to rodiče nechtějí nebo to nedovolí.“