Stellu překvapila rychlost Norrise ve srovnání s Verstappenem

Norris se dostal před Verstappena poté, co na trať musel safety car. Zatímco Verstappen stavěl předtím, Norris mohl zastávku absolvovat pod safety carem. Po restartu udržel vedení a budoval si náskok.

„Věděli jsme, že auto je rychlé, i když je to trochu překvapení,“ řekl Andrea Stella pro Sky o srovnání s rychlostí Verstappena. „Ale bereme to pozitivně a to i do budoucna.“

Vítězství v Miami není jen prvním vítězstvím pro Landa Norrise ale také pro Stellu v roli šéfa McLarenu.

„Spousta prvenství. Nejdůležitější je první vítězství pro Landa, protože si ho moc zasloužil. Vždy jsme říkali, že jakmile mu dáme správný materiál, tak to dokáže, a on to dokázal. Pokud jde o mě, myslím na muže a ženy v McLarenu.“

Stella i Zak Brown věnovali vítězství bývalému sportovnímu řediteli McLarenu Gilu de Ferranovi, který v prosinci zemřel.

„Toto vítězství je pro Gila de Ferrana,“ řekl Stella.

„První, co mě napadlo, byli Gil a Mansour, kteří tu nebyli ani u jednoho z našich dvou vítězství, a Gil byl z Floridy,“ dodal Brown.

„Lando jel perfektně a strategie byla správná,“ řekl řekl Zak Brown pro F1TV.

„Je stále rychlejší a rychlejší a dnes na něj nikdo neměl. Je skvělé mít první vítězství za sebou. Neudělal žádnou chybu a já si myslím, že teď půjde dál a dál, protože je to vítěz velké ceny. Jakmile to jednou dokážete, je tu vnitřní víra, která vás dostane na další úroveň.“