Stellovi se nelíbí, že Red Bull o sobě vytváří příběh outsidera

„Red Bull, je velmi dobrý ve výrobě rychlých aut, je výjimečně dobrý v řízení rychlých aut a je také mimořádně dobrý ve vytváření narativu ve svůj prospěch,“ řekl Stella pro Motorsport.com.

„Využívají všech možných příležitostí, aby se udrželi v soutěži, a některé z těchto příležitostí někdy spočívají ve vytváření příběhu ve smyslu: ‚Vždyť my tady děláme zázraky, ostatní by měli vyhrávat každý trénink, kvalifikaci i závod.‘“

„Ale to je narativ vytvořený některými našimi konkurenty, který si čas od času přečteme, a pak obrátíme list a zaměříme se na sebe. A když se zaměříme na sebe, tak se podíváme na čísla, podíváme se na fakta, podíváme se na to, co bychom měli zlepšit, a je toho hodně, co bychom měli zlepšit.“

„Takže pro mě, když se podívám na fakta, tak se dívám i na to, čeho Lando a Oscar dosahují, a dělají to celkem konzistentně. Ano, dobrá práce Red Bullu, i pokud jde o způsob, jakým řídí své netechnické příležitosti...“