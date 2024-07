Stella uklidňuje situaci. Podle něj se žádný jezdec nevzdá jen tak vítězství a znepokojilo by ho, kdyby Norris ano

Andrea Stella v minulosti pracoval u Ferrari a byl závodním inženýrem mimo jiné Fernanda Alonsa. A to i ve Velké ceně Německa 2010, kde z úst jeho kolegy Roberta Smedleye zazněla slavná věta...

Dnes tým, jehož je šéfem, řešil trochu jednoznačnější situaci. Lando Norris se díky dřívější zastávce dostal před Oscara Piastriho a nechtěl ho pustit před sebe.

„Myslím, že tam bylo trochu víc než jen jeden komentář nebo vzkaz od Willa (Will Joseph, inženýr Norrise, pozn. redakce),“ řekl Stella pro Sky. „Existuje přístup k závodění, který máme s našimi jezdci, s naším týmem. Jsme na této trajektorii společně.“

„Nikdo z nás – tým, Lando, Oscar – nemůže jet sám. To je poselství, o kterém jsme mluvili v neděli ráno. S jezdci je třeba si toto poselství osvěžit. Proto máme tuto schůzku každou neděli. Jsme nesmírně spokojeni s tím, jak naši jezdci podporují tuto cestu McLarenu, což je neuvěřitelné. To je pro mě dnešní zpráva.“

„O Landovi a Oscarovi můžeme mluvit dál, ale zpráva je, že v kvalifikaci byli první a druhý a v závodě první a druhý. Neuvěřitelné.“

„Neznám žádného závodníka, který by si, když vede v závodě, řekl: ‚Ano, samozřejmě, proč si nevyměníme pozice zpět na předešlé pořadí.‘ To není možné, to není v povaze jezdce. Velmi by mě znepokojilo, kdyby to Lando řekl. Proto jsme museli připomenout naše principy.“

„Pokud chce být jezdec konkurenceschopný v šampionátu – zejména Lando, který je v silnější pozici – potřebuje podporu Oscara a týmu. Tímto způsobem se posouváme vpřed.“

McLaren v Maďarsku snížil náskok Red Bullu na 51 bodů.